Monza er indbegrebet af formel 1: 5,7 kilometer med sømmet i bund Banen nær Milani italien har lagt asfalt til den hurtigste omgang i formel 1-historien.

Autodromo Nazionale Monza. Alene navnet er nok til at sende kuldegysninger ned ad ryggen og få hårene til at rejse sig på enhver motorsportsfan. For de 5,7 kilometer asfalt anlagt i den mellemstore italienske bys kongepark er selve indbegrebet af formel 1 med sine 11 sving og to svimlende langsider.