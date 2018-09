Penge og politik står i vejen for 22-årig, der bliver hyldet som et af de største talenter i formel 1 Esteban Ocon står lige nu uden et sæde til næste sæson.

FOR ABONNENTER Esteban Ocon fylder snart 22 år, og han har gennem to sæsoner vist sig frem som et af motorsportens mest lovende talenter, siden Lewis Hamilton gjorde sin entré i formel 1 for over 10 år siden, men alligevel må franskmanden efter alt at dømme se til, når næste sæson i den prestigefulde VM-serie starter 17. marts 2019 i Melbourne. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind