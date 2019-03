Verdensmesteren vinder, da Ferrari flopper i front

Charles Leclerc lignede i store dele af Bahrains formel 1-grandprix en vinder, men så opstod der mod slutningen af det 57 omgange lange løb uventet problemer med monegaskerens Ferrari, hvilket åbnede døren for verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes).

Valtteri Bottas ligeledes smuttede også forbi Leclerc, der måtte nøjes med 3. pladsen. Podiepladsen ville formentlig være gledet Ferrari af hænde, hvis løbet havde fået en normal afslutning, men det endte bag sikkerhedsbilen uden mulighed for at overhale, da begge Renault-racere næsten simultant gik i stå på banen.

Dermed kunne Leclerc sikre sig karrieren første podieplacering, selv om han havde forventet at stå et par trin højere efter at have domineret grandprixet fra poleposition.

Den anden Ferrari med den tidligere firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel sluttede som en skuffende nr. 5.

Kevin Magnussen havde i Haas heller ikke nogen stor dag. Han kørte så at sige baglæns og sluttede på en beskeden 13. plads efter at være startet som nr. 6.

Valtteri Bottas fører VM-stillingen med 44 point, hvilket er ét mere end Lewis Hamilton på andenpladsen. Red Bulls Max Verstappen, der blev nummer fire søndag, indtager tredjepladsen med 27 point.