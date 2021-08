Formel 1 vender atter blikket mod Mellemøsten for at løse et akut problem

Efter fire ugers sommerferie får Lewis Hamilton, Max Verstappen sammen med de øvrige formel 1-kørere igen lov til at trykke sømmet i bund på deres potente racere, og ved første øjekast ligner de kommende uger en ren vinderformular for organisationen bag motorsportens fineste klasse. De tre kommende grandprixer efter pausen køres nemlig på de klassiske europæiske baner Spa, Zandvoort og Monza midt i en af de senere års mest rødglødende titelkampe, og samtidig kan de belgiske arrangører i denne weekend sole sig i 30-året for legendariske Michael Schumachers historiske debut på lige netop deres bane.

Kombinationen fås næppe meget bedre, og de op mod 75.000 tilskuere, som myndighederne tillader adgang til søndagens belgiske grandprix på Spa-Franchorchamps, vil kunne glæde sig til en ny duel mellem den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton (Mercedes), og udfordreren Max Verstappen (Red Bull).

Ligesom i de to kombattanters garager er der også på mere overordnet niveau travlhed. For ambitionerne om at afvikle alle tiders største formel 1-sæson med 23 grandprixer truer med at krakelere, efter at Japan for nylig meddelte, at der for andet år i træk og stadig på grund af coronapandemien ikke bliver kørt formel 1 på Suzuka-banen knap 400 kilometer fra hovedstaden Tokyo.