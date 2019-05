Nybagt far er bedste dansker: »At være blevet far har gjort mig mere moden, så golf ikke længere er det vigtigste i livet«

Martin Leth Simonsen er bedste dansker i Made in Denmark, hvor antallet af danskere i finalerunderne sætter bundrekord.

Nybagt far er bedste dansker:

FOR ABONNENTER

Dansk golf har fem spillere med fast spilleret på European Tour. De fire tog afsked med Made in Denmark efter de første to af de fire runder, der udgør turneringen i Himmerland, hvor der få kilometer fra golfresortet i Gatten ligger en by med det særdeles passende navn Vindblæs.