Luftslag og katastrofehul sender Kjeldsen og Olesen hjem

Jeff Winther er bedste dansker i Made in Denmark, selv om Lucas Bjerregaard indirekte kostede ham et dårligt slag.

En af golfens mange tilfældigheder er tidspunktet for, hvornår runderne spilles. Spillerne går på de to første runder ud tidligt den første dag og sent den anden dag. Eller omvendt. Det fik stor betydning for den første halvdel af Made in Denmark, hvor vejrbetingelserne i Himmerland var mildest talt forskellige.