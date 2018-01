EM-status: Danmark ER videre - med 0, 1, 2, 3 eller 4 point Ungarn kan hjælpe med til Danmarks sensationelle nederlag bliver uden betydning.

Heja Ungarn!

Når sidste runde i Danmarks indledende EM-runde spilles onsdag aften, er den tidlige kamp mellem Ungarn og Tjekkiet lige så vigtig som Danmarks egen gruppefinale mod Spanien.

I begge kampe er der nemlig 2 point på spil for Danmark, der ER sikker på at avancere til mellemrunden, men det kan blive med at fra 0, 1, 2, 3 til 4 point.

Ungarn skal vinde med 4 for at være sikker

Klokken 18.30 spiller Ungarn og Tjekkiet om den sidste plads i mellemrunden, og her skal Danmark holde med Ungarn, for hvis Ungarn vinder med mindst 4 overskydende mål, vil Tjekkiet være ude af turneringen og Danmark vil være sikret de første 2 point i mellemrunden.

Hvis Ungarn derimod vinder med 1, 2 eller 3 mål, vil Ungarns videre skæbne afhænge af Danmarks kamp mod Spanien, hvor uafgjort eller en dansk sejr vil sikre ungarsk avancement, hvorimod en spansk sejr til sende Tjekkiet videre.

Danmark kan spille om 4 point mod Spanien

Men Ungarn behøver i det nævnte scenarie ikke at frygte, at Danmark ikke har noget at spille for. Tværtimod.

Med en sejr på 1, 2 eller 3 mål til Ungarn vil Danmark skulle spille om 4 point mod Spanien, fordi:

Med et dansk nederlag til Spanien vil Tjekkiet gå videre, og Danmark vil tage 0 point med til mellemrunden.

Med uafgjort mellem Danmark og Spanien vil Ungarn gå videre, og Danmark vil tage 3 point med til mellemrunden.

Med en dansk sejr vil Ungarn også være videre, og Danmark vil have 4 point, inden de tre kampe i mellemrunden.

Vinder Tjekkiet over Ungarn (eller spiller uafgjort), vil Danmarks nederlag til Tjekkiet i aftes tælle med i det videre regnskab, og Danmark vil få det antal point med videre, som bliver hentet mod Spanien.

Modstanderne i mellemrunden vil i øvrigt blive Makedonien og Tyskland samt vinderen af den sidste kamp mellem Slovenien og Montenegro, der spilles samtidig med Danmark-Spanien.

Danmark blev europamester med 0 point i 2012

Selv om Danmark skulle komme videre med 0 point, er et avancement til semifinalerne bestemt ikke umuligt.

Da Danmark i 2012 blev europamester var det eksempelvis også med 0 point inden mellemrunden.

Dengang i Serbien vandt Danmark den første kamp over Slovakiet med 30-25, men tabte derpå 24-22 til Serbien (efter at have ført 12-10 ved pausen) og dernæst 27-26 til Polen (efter dansk føring på 14-10 ved pausen).

I mellemrunden blev det 33-32 over Makedonien på bl.a. 12 mål af Mikkel Hansen, 28-26 over Tyskland og 31-24 over Sverige, så Danmark takket være Polens sejr på 33-32 over Tyskland i kampen inden sluttede som nummer to.

Danmark slog dengang Spanien 25-24 i semifinalen og Serbien i finalen med 21-19.