Dansk matchvinder tager turen fra tribunen og ind til stjernerolle Medaljerne er indenfor rækkevidde for det danske landshold, der rejste sig og slog Spanien 25-22. Peter Balling blev aftenens store spiller med 0tte mål.

Landstræner Nikolaj Jacobsen smed sin Joker og trak stikket hjem.

Peter Balling scorede otte gange efter at være kommet ned fra tribunen, og da målmand Jannick Green havde en serie afgørende redninger i den hidsige anden halvleg, kunne Danmark forlade banen med en 25-22-sejr uden på noget tidspunkt at have været bagud mod Spanien.

Fakta Mellemrunden Damarks modstandere i mellemrunden bliver Makedonien, Tyskland og Slovenien. Programmet: Fredag Danmark-Slovenien Søndag Danmark-Tyskland Onsdag Danmark-Makedonien Stillingen i mellemrunden Makedonien (50-49) 3 point Spanien (54-40) 2 point Danmark (52-50) 2 point Tyskland (50-50) 2 point Tjekkiet (43-59) 2 point Slovenien (49-50) 1 point Vis mere

Resultatet betyder, at danskerne gå ind i mellemrunden med to point til det videre regnskab. Og vindes de næste tre kampe mod Slovenien, Tyskland og Makedonien, er danskerne i semifinalen.

Det vil være en overdrivelse at påstå, at de danske spillere var i chok efter nederlaget til Tjekkiet – det nederlag, der indtraf trods al sund fornuft, trods al statistisk klogskab.

Men de var forbavsede og forundrede over, at de var røget i den klassiske fælde: at undervurdere modstanderen. For det var, hvad de gjorde, de danske spillere. Og det gik ud over koncentrationen, hvilket ingen hold kan tåle på dette niveau.

Forsvarsveteranen René Toft Hansen, der i aftes var tilbage i startopstillingen – efter at have pauset den lidt rigeligt mod tjekkerne – ’råbte’ om en anden indstilling i truppen efter det ubelejlige nederlag.

»Vi undervurderede Tjekkiet, andet kan der ikke siges. Og det må man aldrig.Vores indstilling var ganske enkelt ikke god nok, og det skal vi have på plads inden Spanien-kampen. Vi har noget at tale om. Vores præstation var for slap, vi manglede den sidste parathed oppe i hovedet. Jeg savnede blod på knæene«, sagde veteranen i ransagelsens svære stund.

Op til kampen foretog landstræner Nikolaj Jacobsen en udskiftning i truppen. Overraskende valgte han at sætte successpilleren og 6-målsskytten fra Tjekkiet-kampen, Flensburg-stregspilleren Anders Zachariassen, op på tribunen – og lod Tvis-backen Peter Balling glide ind i 16-mands-truppen.

Det lyder skørt, men Jacobsen gjorde det af taktiske grunde. Han ønskede et mere defensivt forsvar til denne kamp, en mere flad mur, som kunne møde de spanske skytter, der afslutter tæt på opdækningen. Og her ville der være brug for andre typer end den bevægelige, rapfodede of offensivt tænkende Zachariassen. Typer som Toft-brødrene fra Bundesligaen og Paris-spilleren Henrik Møllgaard, der ikke kom på banen mod Tjekkiet.

Med Peter Balling, tribunemand i de to første gruppekampe, tilbage i truppen – og med i startformationen – fik landsholdet en venstrehåndet gennembrudsspiller, spanierne ikke kendte. Og som måske ville være i stand til at byde det spanske hold på ubehagelige overraskelser ved gennembrud i højre side, eksempelvis mellem fløj og back.

Som optakt til kampen, havde gruppens sensationshold, Tjekkiet – holdet, alle kunne tæve – slået Ungarn med 33-27. Et resultat, der lagde et solidt pres på danskerne: Nu vidste de, at skulle de gå videre til mellemrunden med point, så skulle Spanien dukkes.

Balling vidste det. Og inden der var spillet 20 minutter, havde han, knaldhårdt og eksplosivt, drønet tre bolde i nettet, og senere leverede han endnu en scoring. Hans kvaliteter blev udnyttet. Også Mikkel Hansen scorede fire gange i første halvleg, men brugte otte skud og valgte også at afsluttede i meget pressede situationer.

Spanierne forsøgte at spille med lange angreb, trykke tempoet ned, spille tæt under det danske forsvar og prtøve sig med gennembrud. Og for ofte og for let lykkedes det. Det virkede som om, forsvaret ikke var kompakt nok.