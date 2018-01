Så går det løs 20.30: Problemer med koncentrationen? Det klarer Hansen & Hansen om natten

Lasse Svan og dialogen

»Mod Tjekkiet brændte jeg tre af mine fire forsøg. Er det så ensbetydende med, at jeg pludselig er en dårlig håndboldspiller? At jeg ikke længere dur? I sådan en situation er det godt og virkelig vigtigt at høre andre på holdet sige, at jeg selvfølgelig ikke bare hen over natten er blevet en ringere spiller, men at jeg blot havde en dårlig dag. Og alle kan rammes af en dårlig dag«.

»Når jeg siger, at vi skal kunne tåle at tale hårdt til hinanden for at skærpe indstillingen, så siger jeg samtidig, at vi skal støtte hinanden. Jeg prøver at få en dialog i gang ved træningen – og ikke kun, når vi har tabt. Men også for at bygge holdkammeraterne op«.

Danmark møder i aften Slovenien i den første kamp i mellemrunden i Varazdin. De næste to modstandere er Tyskland og Makedonien.