Håndbold for fædrelandet: Her er spilleren, der rank og stolt synger med på nationalmelodien

»Nogle gør det ikke – sådan er vi forskellige – men jeg gør det, for det er noget særligt at være med, noget særligt at trække trøjen over hovedet«, siger han.

»Det er en kamp for fædrelandet, og jeg ser det at være blandt de 17 udvalgte som en belønning for det arbejde, jeg laver til daglig i min klub«.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO En hård arbejdsindsats og kompromisløs fight for holdet er Zachariassens varemærke.

Den store stolthed

»Det inspirerer mig til at gøre endnu mere, for jeg vil blive på landsholdet. For mig er det en meget stor ære at være med, og jeg synger med på nationalmelodien for at vise min stolthed«, siger 2010-studenten fra Alssundgymnasiet Sønderborg.

Og stoltheden er ikke Zachariassens alene. Den deles af alle vennerne, der hele tiden skriver og ønsker tillykke med resultaterne, og af kæresten Kristina og forældrene, som er rejst til Kroatien for at følge løjerne.