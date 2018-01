Sportsblik: Hvem skal vække EM-holdet? Og vil det kæmpe som Wozniacki? Og græde som tennisstjernen?

Blændende, formidabelt, forrygende. Intet mindre end – blændende, formidabelt og forrygende.

Jeg ved ikke, om De så det? Eller om De var en tur på torvet for at købe en agurk, tre rødløg og et blomkålshoved?

Jeg sad på et hotelværelse i Zagreb, værelse 233. Og overværede Caroline Wozniacki blive forløst som tennisspiller, da hun endelig-endelig-endelig vandt den Grand Slam-turnering, hun er blevet banket i hovedet med gennem årene.

»Jamen, hun har jo aldrig vundet de store . . . «, blev der altid sagt.

Nu har hun. Nu har hun dæleme vundet. Langt borte i Melbourne i den australske aftenvarme skete det, da hun efter tre medrivende, smukke sæt og næsten tre timers intens fight mod rumæneren Simona Halep kunne smide sig ned på banen og lade følelserne få frit løb – mens mavemusklerne hoppede.

Caroline Wozniacki da det hele er forbi og sølvtøjet uddelt. Mon ikke dette foto kommer op at hænge i entreen eller på køleskabet i den 2-værelsers? Foto: Ng Han Guan

DET VAR NU, det skulle ske. Som 27-årig, og syv år efter at hun første gang stod i semifinalen ved Australian Open, har hun det seneste halve år oplevet det såkaldte momentum. At være ovenpå. At have overskud og masser af optimisme.

Hun har præsenteret sig kraftfuldt i alle turneringer, målrettet og offensiv i sit spil, ikke afventet modstanderens fejl, men arbejdet for at dræbe bolde. Stærk og glad. Med slagstyrke og muskuløse lår. En voksen og elegant atlet.

Hvad er der sket? Hvad har givet hende fokus? Bare det at blive ældre og mere moden – eller er det kæresten, den 34-årige amerikanske eksbasketspiller David Lee? Noget så livgivende simpelt og dejligt som et varmt og stærkt kærlighedsforhold med alt, hvad det indebærer?

Den sidste bold er slået - og den kom aldrig tilbage. Jo, den er god nok, Caroline, du har vundet. Nu er det spændende, om de danske håndboldmænd har lært noget af denne kompromisløse fight, der fandt sted i Melbourne. Foto: Vincent Thian

LIGEGYLDIGT, IKKE SANDT. Det vigtigste er, at kvinden fra Odense, mangemillionæren fra tennisklubberne i Køge og Farum, nåede sin drøm efter en af de mest velspillede, spændende og jævnbyrdige kampe, jeg nogensinde har set.

En kamp, hvor begge spillere forvandlede taberbolde til vinderbolde. Og aldrig gav op, men løb, løb og løb. Og slog, slog og slog.

At Wozniacki – danskeren, som drillebarsk bliver kaldt ’polakken’, når hun taber – græd sine tårer, da kampen var overstået, og hun stod som vinder af Australian Open og er en ny nr. et på verdensranglisten, er til at forstå.

Det var et følelsesstærkt øjeblik, og jeg skal gerne indrømme, at vandstanden i den gamle redaktørs øjne også var over daglig vande.

