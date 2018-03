Fastlåst kultur holder kvinder fra trænerbænken Kun 4 af Danmarks 26 bedste kvindeklubber i håndbold har en kvinde i trænerteamet. Forklaringen er manglende lyst, rollen som mor og normer.

Når Karen Brødsgaard til sommer vender hjem til dansk håndbold for at blive træner i EH Aalborg, vil hun være noget af et særsyn.

Kun 4 ud af Danmarks 26 bedste klubber har i dag en kvinde i trænerteamet – og kun 1 har en kvindelig cheftræner: serbiske Olivera Kecman i SønderjyskE i 1. division.

Én chef i 26 klubber En kvinde på trænerbænken er et særsyn i dansk kvindehåndbold. 4 af Danmarks 26 bedste klubber har en kvinde i trænerteamet. Olivera Kecman (chef), SønderjyskE, 1. division Susanne Wilbek (assistent), Viborg, ligaen Mette Meldgaard (assistent), Esbjerg, ligaen Pernille Kjær (assistent), EH Aalborg, 1. division Gennem tiderne har få kvinder været cheftræner i toppen af dansk kvindehåndbold, blandt andre: Mette Klit, Viborg, Skive Anja Andersen, Slagelse og FCK Kjersti Grini, Randers Helle Thomsen, Tvis Holstebro, FCM Susanne Møller Andersen, Lyngby, 1. division Vis mere

Manglende lyst, rollen som mor, samfundsnormer og et fastlåst håndboldsystem er forklaringerne på skævvridningen, der trodser den langt mere ligestillede succes for landsholdene og tilstrømningen af børn til klubberne. Selv om kvinder opnår store resultater på banen, går de kun yderst sjældent trænervejen, når den aktive karriere er slut.

På herresiden er det omvendt helt normalt, at en tidligere spiller gør det. I den aktuelle kvindeliga i denne sæson har Claus Mogensen (København Håndbold), Jesper Jensen (Team Esbjerg) og Jakob Larsen (Nykøbing Falster) en spillerkarriere på højeste niveau bag sig. Det samme gælder for kvindelandsholdets to trænere, Klavs Bruun Jørgensen og Lars Jørgensen. I herreligaen trænes 11 ud af 14 hold af en tidligere spiller fra højeste niveau.

Det er ikke et krav at uddanne sig til træner via uddannelsestilbud hos Dansk Håndbold Forbund (DHF) for at træne et liga- eller 1.-divisions-hold. Groft sagt kan man gå direkte ind fra gaden og træne et hold, hvis klubledelsen kan overbevises. Langt de fleste går dog uddannelsesvejen. Der er en diplomuddannelse målrettet det højeste nationale niveau og en EHF-master coach, der er den højeste træneruddannelse i Europa.

DHF har forsøgt

DHF har forsøgt at få flere kvinder til at tage en træneruddannelse. Men der er ikke sket en udvikling: Siden 2013 har 2 kvinder og 24 mænd gennemført diplomtræneruddannelsen, mens 3 kvinder og 21 mænd har gennemført det kursus, der er målrettet professionelle spillere, som vil gå trænervejen. Og bare 1 kvinde – Karen Brødsgaard – er blandt de 68, der indtil videre har taget EHF-master coach, viser tal fra forbundet.

»Billedet har været det samme i de snart 20 år, jeg har været ansat«, siger uddannelsesansvarlig i DHF Ulrik Jørgensen.

Et billede, der er skrækkeligt, synes Olivera Kecman, der i rollen som cheftræner drager stor fordel af selv at have spillet på højeste niveau. Hun ærgrer sig over, at så få giver deres viden og erfaring videre til nutidens spillere.

»Når en spiller siger til mig: »Det kan jeg ikke finde ud af«, og jeg svarer: »Det kan du godt«, gør det en forskel, at det er mig og ikke en mand, der siger det, for jeg har bevist, at man som kvinde godt kan. Jeg tror, at nutidens spillere ville blive mere modige, hvis de havde rollemodeller, der var trænere«, siger Olivera Kecman.

Det er ikke kun inden for håndbold, der er få kvindelige trænere. Det gælder over en bred kam i dansk eliteidræt. Vil man finde svar på, hvorfor det er sådan, må man se på samfundsnormer og forventninger til piger og drenge, når de træder ind i idrætten som atleter. Det mener Rasmus Klarskov Storm, analyse- og forskningsleder på Idrættens Analyseinstitut, der i 2004 var medforfatter til rapporten ’Elitekarriere på spil’, som tager udgangspunkt i 15-18-årige pigers til- og fravalg af elitekarriere inden for håndbold, bordtennis, badminton og tennis.

Jeg er ikke i tvivl om, at en mand har nemmere til trænertoppen end en kvinde Olivera Kecman

»Piger tænker mere over, at de står i et krydsfelt mellem at leve op til sportslige og samfundsmæssige normer, og hvad omverdenen forventer af dem i forhold til at tage en uddannelse, sikre en civil karriere og stifte familie. De tænker simpelthen mere fornuftigt. Drenge er omvendt mere ligeglade – forstået på den måde, at de tager flere risikobetonede valg og ikke tænker meget over langsigtede mål, men lever her og nu. De tilstande og forskelle i normværdier mellem piger og drenge får så en løbende konsekvens, fordi trænere i sportens verden i meget stor udstrækning er tidligere udøvere«, siger Rasmus Klarskov Storm.

Et spejl på samfundet

Kravler man en gren højere op og kigger ud over hele det danske arbejdsmarked, er der inden for flere sektorer samme dominans af et køn og bestemte normer for, hvilke roller kvinder og mænd kan have. Det mener Helle Holt, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) og medforfatter til rapporten ’Et kønsopdelt arbejdsmarked’ fra 2016.

Hun henviser til, at den offentlige sektor, herunder sundhedsområdet, ældreplejen og daginstitutioner, er domineret af kvinder, mens den private sektor inden for arbejdsområderne jern og metal og bygge og anlæg er domineret af mænd. Og i finanssektoren er det primært mænd, der tager sig af erhvervskunder og dermed gør karriere, mens kvinder får lov til at have privatkunder.

»Opdelingen på det danske arbejdsmarked er et grundlæggende problem, fordi kønsopdelte områder går glip af ressourcer«, siger Helle Holt.

»Når kvinder kan være direktører i erhvervslivet og andre dele af samfundet, virker det fuldstændig mærkværdigt, at de ikke også kan være landstrænere for et herre- eller kvindelandshold eller klubtrænere på højeste niveau inden for en hvilken som helst idrætsgren. I princippet burde det kunne lade sig gøre, men traditionen byder det tilsyneladende ikke. Det er så også, fordi der ikke er specielt mange kvindelige trænere. Det har en selvforstærkende effekt«, mener Rasmus Klarskov Storm.

Håndbold Spiller Foreningen konstaterer, at langt flere mænd end kvinder viser interesse, når de bliver informeret om DHF’s træneruddannelser.

»Procentfordelingen er 90-10 eller måske endda højere i mændenes favør, selv om medlemsfordelingen er 50-50«, siger direktør Michael Sahl Hansen, der gerne ser, at flere kvinder bliver trænere.

»Selvfølgelig kan en kvinde træne et hold, når en mand kan. For at være ærlig er jeg mest til, at der kigges på egenskaberne. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvis en kvinde får et trænerjob, fordi hun er kvinde, hvis en mand var mere egnet. Det synes de kvinder, vi taler med, også. Det er kompetencerne, der måles på – ikke køn«, siger han og erkender alligevel, at det ser ud, som om håndboldmiljøet gør for lidt for at tiltrække kvinder. Derfor vil han ikke udelukke, at Håndbold Spiller Foreningen fremover vil fokusere mere på kvinderne.

»Men omvendt: Hvorfor skulle vi det? Jeg går ud fra, at kvinderne opsøger de ting, de selv synes er interessante«, siger Michael Sahl Hansen.