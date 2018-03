Skjern er tæt på sensationen: Men en »superfed og supersvær« udebane i Ungarn står i vejen Med et uventet forspring på syv mål fra den første Champions League-dyst mod mægtige Veszprem fra Ungarn jagter Skjern i dag det bedste danske resultat siden 2012 på »en af de sværeste udebaner«.

Angiveligt er lydniveauet så højt, at det dårligt giver mening at beskrive det med ord. De er alligevel ikke til at høre. Atmosfæren i ungarske Veszprém Aréna, små 100 kilometer sydvest for Budapest, skal opleves for at forstå, hvor meget 5.000 håndboldgale fantaster kan larme – bevæbnet med trommer, hænder og robuste stemmebånd.

Det er tilsyneladende så voldsomt, at lyden bliver fysisk. Skælver i maven, dunker i trommehinderne, sætter sig i hovedet. På den måde kan udebanen i sig blive en ekstra modstander for de hold, der gæster den intense hal, hvor Ungarns stærkeste håndboldhold hører hjemme.

Og det er den modstander, danske Skjern er oppe mod i dag. Eller rettere de modstandere – for spillerne i den ungarske mastodont af en klub er nok også ganske hævntørstige efter den første ottendedelsfinale i Champions League for en lille uge siden, da vestjyderne noget uventet vandt med 32-25.

»Det er en af de fedeste arenaer og udebaner, jeg nogensinde har fået lov at spille i. Og det siger jeg altså, selv om jeg har været så heldig også at være i de store haller i Flensborg og Kiel den her sæson«, siger fløjprofilen Patrick Wiesmach fra Aalborg Håndbold, der tidligere på sæsonen besøgte Veszprem og tabte med seks mål.

»Det er en helt unik stemning, tilskuerne laver i Veszprem. Yderst passioneret. Det minder om noget af det, man mest kender fra fodboldverdenen med fans, der står og råber slagsange og slår på tromme i ens klubtrøjer og med halstørklæder. De buher, når modstanderen angriber, og jubler, når hjemmeholdet scorer. Alt sammen vanvittigt højt. Grundlæggende er det bare en superfed oplevelse, men også et supersvært sted at spille, fordi der er så stort tryk på. Hjemmeholdet får et kæmpestort selvtillidsboost og måske lidt dommerhjælp, for det er nok ikke det nemmeste sted at styre kampe«, siger Patrick Wiesmach.

Sindssyg, men festlig stemning

Arenaen i Veszprem har ry for at være et af de sværeste steder at være udehold i Europa. Men atmosfæren er ifølge Aalborg-spilleren ikke decideret ond, som den kan være på Balkan og i visse andre lande.

»Jeg har prøvet meget værre ting. Det kan f.eks. være mere ubehageligt i Rumænien, hvor der bliver spyttet på banen og kastet mønter og cigaretskod og alt muligt andet ind. Den fornemmelse havde jeg slet ikke i Ungarn. Det var feststemte håndboldfans, som råbte og sang og buhede og jublede – men ikke på noget tidspunkt var jeg utryg ved, om de f.eks. kunne finde på at løbe ind på banen. Det er en fed kulisse. De står tæt pakket og kan lave en sindssyg stemning, men det er også meget motiverende, selv om nogen nok bliver kyst«, siger Patrick Wiesmach.

Da Skjerns sejr over Veszprem var en realitet, trak den straks store overskrifter.

»Sensation« og »mirakel«, rungede det i de danske medier, mens de sindige spillere var en smule mere afdæmpede.

De vidste, at der venter en voldsom udebane i returopgøret, så kvartfinalen er endnu en stærk indsats væk. Der skal endnu en god sjat velplacerede og harpiksklistrede skud fra Anders Eggert, Kasper Søndergaard, Bjarte Myrhol & Co. til. Og der skal endnu en række pragtparader fra målmandstalentet Emil Nielsen til.

»Vi skabte en fin base, men vi ved, det bliver svært i Ungarn«, sagde Markus Olsson med udsigten til at kunne skabe det største danske resultat i mændenes klubhåndbold siden 2012, da AG København tabte semifinalen i Champions League.

Når publikum vender sig

Til gengæld var retorikken kras i Veszprem. De seneste fire år har de mægtige ungarere været blandt Europas fire bedste hold, og de regnede med at sætte rekord ved at blive det en femte gang i træk. Derfor »skammede« træner Ljubomir Vranjes sig efter nederlaget til Skjern. Og bestyrelsen besluttede at suspendere alle spillerbonusser efter flere »uacceptable« resultater i en uventet svag sæson.