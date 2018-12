Karakterbogen: 20-årigt talent svinger taktstokken i knusende dansk sejr Kristina Jørgensen var sammen med målvogter Sandra Toft de helt store danske spillere i EM-kampen mod Polen.

FOR ABONNENTER

Med den knusende sejr på 28-21 over Polen spillede de danske håndboldkvinder sig videre til mellemrunden ved EM. De to helt store spillere for Danmark var målvogter Sandra Toft og Viborgs bagspiller Kristina Jørgensen.