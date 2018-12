Danmark kværner Polen og er klar til EM-mellemrunden Følg kvindelandsholdet i håndbold ved EM i Frankrig.

Med en knusende sejr på 28-21 over Polen er de danske håndboldkvinder klar til mellemrunden ved EM i Frankrig, og bliver Serbien besejret i den sidste indledende kamp tirsdag i Nantes, tager holdet de maksimale fire point med videre i turneringen.

Selv om cifrene måske ikke viser det fulde styrkeforhold, så var danskerne især i 2. halvleg overlegne og løb Polen ned til akkompagnement af klappepølserne fra det overraskende talstærke publikum i XXL Hallen i Nantes.

For polakkerne må det i perioder have føltes som om de befandt sig i det uvejr, der rasede udenfor i den franske by, for de blev løbet over ende af et godt indstillet dansk mandskab. Især efter pausen var der klasseforskel, og sejren burde have været tocifret.

Det betyder dog mindre efter en kamp, hvor to point og masser af selvtillid på kontoen blev resultatet.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde valgt at give Stine Jørgensen en pause for at skåne den normale anførers knæ. Derfor sad Odense-spilleren på tribunen, og det gav plads på bænken til EM-debutanten Mathilde Hylleberg.

I kampens første 10 minutter gik det danske spil omkring Kristina Jørgensen som playmaker alt for langsomt, og derfor blev afslutningerne heller ikke så kvalificerede, at de for alvor truede den polske keeper Adrianna Placzek.

Polen bragte sig foran 4-1, mens danskerne sled for at få spillet et par gear op. Imens blev der taget godt fat i det danske forsvar, og selv om Klavs Bruun Jørgensen på forhånd havde gjort det til et tema, at udvisningerne i størst muligt omfang skulle minimeres, måtte Anne Mette Hansen allerede i kampens andet minut ud i to minutter.

Senere overgik samme skæbne Stine Bodholt og Kathrine Heindahl, og fordi dommerne ved denne slutrunde har lagt en forholdsvis hård linje, kan udvisninger blive afgørende længere fremme i turneringen.

Heldigvis for det danske hold lod polakkernes overtalsspil en del tilbage at ønske, ja, det virkede faktisk temmelig uorganiseret, og derfor blev de danske udvisninger ikke straffet i nævneværdig grad.

Først omkring midtvejs i halvleg fik de danske spillere et solidt greb om kampen. Der kom lidt mere speed i fødderne, og det gav sig udslag i fem mål på stribe i en periode, hvor stillingen blev ændret fra 4-6 til 9-6 i dansk favør.

Defensiven stod ganske godt, og i målet havde Sandra Toft i de første 30 minutter en af sine gode dage. Alligevel efterlod 1. halvleg et indtryk af, at danskerne ikke 100 procent havde udnyttet de muligheder, der var for at sætte Polen afgørende af.

Ved stillingen 11-7 havde Polen blot scoret en enkelt gang på 14 minutter, og her burde de danske spillere have sat det afgørende stød ind. I stedet lykkedes det Polen at reducere to gange til pausestillingen 11-9, men alligevel var det med følelsen af et dansk hold i førersædet, de første 30 minutter randt ud i Nantes.

Polen måtte i øvrigt klare sig uden playmaker Karolina Kochaniak, der i 1. halvleg fik direkte rødt efter en voldsom tackling af Anne Mette Hansen.

Hvis Polen har haft nogen forhåbninger om at kunne vende slaget i 2. halvleg, blev de hurtigt knust af et determineret og meget fokuseret dansk hold.

For efter to mål til hvert hold i halvlegens indledende minutter begyndte det at gå rigtig stærkt, og det var danskerne, der dikterede tempoet.

Sandra Toft pillede i stor stil pynten af de polske skytter, og så fik de danske hurtigløbere Fie Woller og Trine Østergaard på fløjene frit spil i en effektiv kontrafase.

Kristina Jørgensen fik også vist sit flotte skud frem, og Danmark gik på tre minutter fra 13-11 til 17-11 og senere blev 19-14 til 23-14 – dette på blot to minutter.

Den solide føring betød, at landstræneren kunne begynde at skifte lidt mere grundlæggende ud, og det betød blandt andet spilletid til Anne Cecilie la Cour og Nadia Offendahl samt slutrunde-debut til 20-årige Mathilde Hylleberg.

Det betød, at spillet blev lidt mindre flydende angrebsmæssigt og forsvarsspillet faldt lige en procent eller to, så Polen kunne pynte på den danske føring.

Men afløserne svarede igen og fik etableret en dansk føring på otte mål ved 27-19, og det var blandt andet på to hug af Anne Cecilie la Cour og to fra stregen af Sarah Iversen.