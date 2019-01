Landstræner skifter skadet veteran ud af VM-trup

Efter blot en kamp er landstræner Nikolaj Jacobsen nødt til at bruge den først af de maksimalt tre udskiftninger, han må benytte sig af ved VM-slutrunden på hjemmebane.

Hans Lindberg pådrog sig nemlig en skade i åbningskampen Chile torsdag i Royal Arena, og veteranen er derfor sendt op på tribunen i de kommende kampe.

Blå Bog Hans Ottar Lindberg Født 1. august i Høje-Taastrup. Klubber: 1999-2005: Team Helsinge 2005-2007: Viborg 2007-2016: HSV Hamburg 2016-: Füchse Berlin Debut på A-landsholdet 19. marts 2003 i en kamp mod Polen. Lindberg har i alt spillet 262 landskampe og scoret 732 mål. Udvalgte medaljer: EM-guld i 2008 og 2012, EM-sølv 2014, VM-sølv i 2011 0g 2013, VM-bronze 2007.



Füchse Berlin-fløjen bliver erstattet af Johan P. Hansen fra Bjerringbro-Silkeborg, som dermed får sin slutrundedebut i lørdagens kamp mod Tunesien i Boxen i Herning.

I kampen mod Chile stødte Hans Lindberg ind i en modstander, og højrefløjen er derfor ikke i stand til at spille. I forbindelse med de to testkampe mod Ungarn umiddelbart inden VM-turneringen startede sad Hans Lindberg også udenfor med en mindre forstrækning i den ene læg, men han blev meldt klar til VM-åbningen mod Chile.

Her var han altså uheldig at pådrage sig en ny skade, som holder ham ude. Dansk Håndbold Forbund oplyser ikke, hvor længe Hans Lindberg må sidde udenfor, men noterer i en pressemeddelelse blot, Lindberg skiftes ud og »dermed kan få den nødvendige ro til at blive kampklar igen.

Det bliver ikke nærmere oplyst, hvilken skade Hans Lindberg har pådraget sig.

Foto: Jens Dresling Johan Hansen (th.) sammen med veteranen René Toft Hansen under træningen fredag i Tjørring.

24-årige Johan P. Hansen er født på Færøerne, men i 2013 skiftede han nationalitet til dansk så han havde muligheden for at komme på landsholdet i Danmark.

Han debuterede på det danske landshold i en VM-kvalifikationskamp mod Litauen 1. juni 2015 og har i alt spillet 13 landskampe.

Udover Lindberg og nu altså Johan Hansen råder Danmark over en anden veteran, Lasse Svan, på højre fløj.

For landstræner Nikolaj Jacobsen er det en bet, at han så tidligt i turneringen må skifte en spiller ud. I alt er det tilladt at skifte tre gange i løbet af en turnering, og det er nødvendigt at have i hvert fald en udskiftning i baghånden, hvis en af de to målvogtere skulle blive skadet.

I kulissen går samtidig stregspilleren Henrik Toft Hansen rundt og plejer en skade. Når han at blive klar i løbet af turneringen, skal der også bruges en udskiftning på at få ham ind i truppen. Dermed kan de tre muligheder for at få nye kræfter med på holdet hurtigt slippe op.