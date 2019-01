Begejstrede VM-spillere: Gåsehud, tårer i øjenkrogen og masser af mål

Det danske hold og landstræner havde en fantastisk aften i Royal Arena, da de åbnede VM-turneringen med en storsejr over Chile.

Gåsehud, en tåre i øjenkrogen og strittende hår på armene. Jo, de danske spillere og landstræner Nikolaj Jacobsen var enige om, at Royal Arena havde været en enestående ramme omkring den første danske VM-kamp på hjemmebane i 41 år. Lige fra de første strofer af ’Der er et yndigt land’ gjaldede ned mod banen til den sidste klapsalve ringede af i minutterne efter slutsignalet var der enstemmighed om, at kampen mod Chile, som danskerne vandt 39-16, havde været en fantastisk oplevelse.