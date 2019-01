Gameplan: Danmark knækker modstanderen med højt tempo

FOR ABONNENTER

Danmarks to første kampe ved VM har været skåret over nøjagtig samme skabelon. Med en overfaldsagtig taktik er først Chile og siden Tunesien nærmest blevet spillet ned under gulvbrædderne i løbet af det første kvarter, og hvirvelvindshåndbolden er noget, Nikolaj Jacobsens tropper agter at fortsætte med i de kommende opgør.