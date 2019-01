De hårde kampe har mærket den danske trup

FOR ABONNENTER

Når Mikkel Hansen og Co. i aften løber ind i Boxen til VM-opgøret mod Egypten, kan holdet, hvis resultaterne flasker sig, allerede være klar til fredagens semifinale i Hamburg. Er det tilfældet, kommer der ikke nogen beklagelser fra landstræner Nikolaj Jacobsen, der efter seks kampe kan se, at strabadserne er begyndt at mærke spillerne.