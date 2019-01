Seks VM-værter har vundet titlen, men er hjemmebanen egentlig en fordel?

VM-slutrunden i Danmark og Tyskland er historiens 26. siden den første i Tyskland 1938, og historisk set er der god mulighed for, at de to værtslande blander sig i medaljestriden.

Seks gange i de tidligere 25 VM-turneringer er værtslandet endt som verdensmester. Det skete allerede i historiens første VM, da Tyskland slog de øvrige tre deltagere og dermed vandt guld foran Østrig og Sverige.

På grund af Anden Verdenskrig blev det næste verdensmesterskab først afviklet i 1954, og her var det ligeledes værtslandet, der løb med guld og pokal. Der var nu seks deltagere, og Sverige vandt finalen 17-14 over de forsvarende verdensmestre fra Tyskland.

Der skulle gå mange år, før VM-værten igen strøg helt til tops. I 2001 blev Frankrig verdensmester på hjemmebanen, og Les Bleus gentog kunststykket i 2017.

Tyskland har ligeledes to gange vundet titlen på hjemmebane. Ud over i 1938 blev det også i 2007 til guld.

Det fjerde land, der har vundet verdensmesterskabet på hjemmebane, er Spanien, der i 2013-finalen slog Danmark med de ydmygende cifre 35-19.

Hjemmebanen har også vist sig fordelagtig for mindre håndboldnationer, der har leveret varen foran eget publikum.

Da Tunesien for eksempel var vært i 2005, spillede nordafrikanerne sig meget overraskende helt frem til semifinalen og sluttede på 4.-pladsen. Endnu bedre klarede Qatar sig i 2015. Ved et kontroversielt VM, hvor Qatar havde nationaliseret en lang række udenlandske spillere, spillede holdet sig i finalen, hvor det dog blev til nederlag mod Frankrig.