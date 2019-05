Odenses stjerneparade balancerer på kanten mellem skuffelse og fiasko

FOR ABONNENTER

Fiasko er altid et voldsomt ord at anvende, når et hold i eliteidrættens knivskarpe konkurrence ikke leverer som forventet. Derfor bliver det glosen skuffende, der må stå for, når Odense Håndbolds sæson skal beskrives. For en klokkeklar skuffelse er det, at den fynske klub måtte se Team Esbjerg og Herning-Ikast kæmpe om DM-guldet i kvindernes liga med vestjyderne som vinder, mens fynboerne fredag aften kan sikre sig et lille plaster på såret ved at vinde bronze i en duel med de detroniserede mestre fra København.