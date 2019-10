Ren dynamit venter Esbjerg i Champions League

De danske mestre er i fin form. Selvtilliden får de brug for i Champions League. Her har Esbjergs kvinder har fået en elendig lodtrækning.

FOR ABONNENTER

Der gik et chok gennem dansk håndbold, da Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) kort inde i sommerferien meddelte, at Danmark ikke fik et wildcard og et ekstra hold med i Champions League. Storsatsende Odense må nøjes med Champions League i tv og lade mestrene fra Team Esbjerg om at repræsentere den danske kvindeliga i Europas fornemmeste klubturnering.