Minut for minut: Dansk nederlag trods mirakler i målet af Super-Sandra

De danske VM-kvinder tabte 25-26 i gruppespillet til Tyskland og skal nu efter alt at dømme vinde de to sidste gruppekampe mod Frankrig og Brasilien for at komme videre som et af de tre bedste hold til VM-mellemrunden.

Stillingen

Tyskland 3 90-57 6 Sydkorea 3 88-80 5 Frankrig 3 92-55 3 Danmark 3 88-64 3 Brasilien 3 70-82 1 Australien 3 27-117 0

Danmark-Tyskland minut for minut

Ritzau