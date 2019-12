Sejren over verdens bedste bør være et markant vendepunkt for dansk kvindehåndbold

Automatisk oplæsning Beta

Verdensmestrene fra Frankrig er ude af VM-slutrunden i Japan. De faldt for et stærkt kæmpende og meget fokuseret dansk hold, som under et kæmpe pres vandt 20-18 og dermed kvalificerede sig til mellemrunden med et enkelt point.

Her hedder modstanderne Norge, Holland og Serbien, og de bør alle være nervøse før kampen mod Danmark, som leverede en pragtpræstation mod de regerende verdens- og europamestre.

Måske får Danmark svært ved at nå helt frem til de afgørende kampe om medaljer, men nok så vigtigt er det at komme blandt de syv bedste, som får muligheden for at kvalificere sig til næste års olympiske lege.

Sejren blev grundlagt i forsvaret, der holdt de franske skytter i noget nær et jerngreb, og så stod målvogter Sandra Toft en kamp i verdensklasse. På et tidspunkt i 2. halvleg troede de franske spillere ganske enkelt ikke, at de kunne passere Toft, og hendes præstation blev altafgørende.

Essentielt for den danske sejr var det også, at de erfarne spillere Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen tog det nødvendige ansvar. Det var dem, der turde gå mod mål, da presset var aller størst i 2. halvleg, og til sammen scorede de to Danmarks sidste fem mål.

Alt for ofte er dette hold bukket under for presset, og det har vel aldrig været større end i dag, hvor kun en sejr talte. Alt andet ville sende danskerne ud i en ydmygende kamp om 13. pladsen mod Angola, og det bliver nu i stedet Frankrig, som må påtage sig den opgave.

Sejren var såre fortjent, og det kan være vendepunktet for dansk kvindehåndbold, der har gode spillere, men som har optrådt for flegmatisk i de seneste år. Det må være slut nu.

Frankrig scorede kampens første mål, men generelt var det Danmark, der fik den bedste start. Godt nok havde de danske spillere betydelige problemer med at spille sig forbi den franske 5:1-opdækning, men tre mål gav ro på, og der var knap så mange fejl som tidligere.

Det gibbede lidt i tilskuerne, da Anne Mette Hansen allerede efter et minut og 10 sekunders spil fik kampens første udvisning, men den danske Györ-stjerne fik i fortsættelsen holdt sig inden for reglerne og var ikke i nærheden af yderligere minutter på bænken.

Hun havde i starten af slutrunde svært ved at finde det rette spændingsniveau, og frygten var naturligvis, at det ville gentage sig i dette altagørende opgør.

Det offensive franske forsvar gjorde det svært for den danske bagkæde, og skuddene udefra blev lidt for pressede.

Heldigvis for danskerne spillede verdensmestrene langt under niveau og havde det meget svært mod en meget velspillende Sandra Toft i det danske mål. Hun stod de første 30 minutter med en redningsprocent på den gode side af 55, og det var en væsentlig årsag til, at føringen efter 13 minutter var 5-2.

Så fik Frankrig bedre styr på opgøret, og den danske respekt for Leynaud i modstandernes mål gav sig udslag i flere overplacerede afslutninger. En scoringspause på syv minutter udnyttede franskmændene til udligne, så den meget målfattige affære efter godt 18 minutter var 5-5.

Det blev 6-6, og først mod slutningen begyndte de danske bagskytter at få skudt hul på det franske forsvar. Anne Mette Hansen, Mie Højlund og Stine Jørgensen scorede alle en enklet gang i de sidste ti minutter, og yderligere et mål af Lærke Nolsøe betød, at Danmark kunne gå til pausen foran 9-7.

Danmark kom også på 10-7 umiddelbart efter pausen, men to udvisninger gjorde livet surt for Klavs Bruun Jørgensens mandskab. Franskmændene udnyttede nemlig overtalsperioden til at udligne, og det er historien om verdensmestrene i en nøddeskal.

Bedst som de synes helt væk, slår de igen.

Alligevel var fornemmelsen, at Danmark så småt havde fået tilspillet sig et fornuftigt overtag, og bagkæden kom bedre til fadet.

Ved 14-11 var kampen på vippen, og danskerne havde i flere angreb muligheden for at øge yderligere, men Lærke Nolsøe, Louise Burgaard og Sarah Iversen brændte de store muligheder, der kunne have givet et betryggende forspring.