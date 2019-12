Danmark slår Brasilien og er klar til gyserkamp mod verdensmestrene om billet til mellemrunden

De danske kvinder skal besejre de franske verdensmestre på fredag for at gå videre til mellemrunden ved VM.

Med en sejr på 24-18 over Brasilien har kvindelandsholdet lagt i kakkelovnen til en forrygende finalekamp mod de franske verdensmestre fredag om en plads i mellemrunden ved VM-slutunden i Japan.

Mens Sydkoreas og Tyskland er videre i turneringen, ligger Danmark og Frankrig side om side med hver fem point på den indledende gruppe B’s tredjeplads, og da hverken Australien eller Brasilien kan nå dette antal, er det vind eller forsvind for de to stolte europæiske håndboldnationer.

De danske kvinder var under et mægtigt pres før mødet med sydamerikanerne, for alt andet end point ville sende landstræner Klavs Bruun Jørgensen og hans hold ud af turneringen.

Nu kan de i stedet begynde opladningen til skæbnekampen mod Frankrig, og trods periodevist usikkert spil mod Brasilien bør danskerne have en udmærket chance for at besejre de regerende verdensmestre og dermed spille sig i mellemrunden med et enkelt point.

Samtidig vil en sejr også holde liv i drømmen om at kvalificere sig til næste års olympiske lege i Tokyo.

Senest Danmark mødte Brasilien var ved VM i Tyskland for to år siden, og her vandt Klavs Bruun Jørgensens mandskab i den indledende runde 22-20, hvilket var med til at sende 2013-verdensmestrene ud i mørket.

Der var også meget på spil i i Kumamoto Prefectural Gymnasium, hvor begge hold havde brug for en sejr. Klavs Bruun Jørgensen havde efter nederlaget til Tyskland blandet brikkerne og ændret i sin startopstilling på to pladser.

Blandt andet måtte anfører Stine Jørgensen tage plads på bænken, mens Mie Højlund startede på højre back.

Selv om Brasilien kom foran både 1-0 og 2-1, så fik det danske hold hurtigt et solidt greb om kampen med konsekvent forsvarsspil, som holdt modstanderen på afstand.

I angrebet var Anne Mette Hansen tydeligvis opsat på at revanchere de dårlige indsatser mod Sydkorea og Tyskland. I de første 30 minutter mod Brasilien tog hun i langt de fleste tilfælde den rigtige beslutning og fik afsluttet i de postioner, som passede hende godt.

De resulterede i fire skud på fire forsøg, og i forsvaret var hun påpasselig med ikke at tage for hådt fat. Det gjorde til gengæld flere af de andre danskere, som tre gange måtte ud i to minutter.

Skarpheden i det danske angreb lod igen lidt tilbage at ønske bortset fra den genopstandne Anne Mette Hansen.

Playmaker Lotte Grigel fik sat spillet fornuftigt op, men hun havde også tre afslutninger uden kvalitet, og Freja Cohrt på venstre fløj brændte sine tre første forsøg i fordelagtige positioner inden hun ramte netmaskerne efter en kontra.

I idet første kvarter havde Danmark godt styr på kampen og førte 8-4, selv om det i perioder blev til nogle store scoringspauser. Heldigvis for danskerne havde Brasilien meget svært ved at komme gennem et kompakt og disciplineret rødt-hvidt forsvar, og ni mål på 30 minutter var langt fra skræmmende.

Danmark havde i starten af 2. halvleg flere muligheder for at bringe sig foran med fire mål, men tre angreb på stribe mislykkedes, og i stedet blev Brasilien lukket tilbage i kampen og kunne reducere til 14-13.

Den danske bagkæde med Anne Mette Hansen, Mie Højlund og Lotte Grigel havde på dette tidspunkt svært ved at finde løsningerne, og derfor reagerede landstræneren ved at sætte Stine Jørgensen og Kristina Jørgensen på banen, da der manglede godt et kvarter.

Nu skulle sejren køres hjem. Men nu var der for alvor ved at gå nerver i den, og fejlene blev flere og flere. Tempoet manglede i høj grad, kontraspillet var fuldstændig fraværende, og Danmark gjorde det meget svært for sig selv.

10 minutter før slutsignalet var opgøret helt lige ved 16-16, og Danmark var under et stort pres med udsigt til en gyserafslutning.

At det så alligevel ikke blev til en nervepirrende slutning må især tilskrives de to rutinerede Stine Jørgensen og Louise Burgaard, der tog ansvaret, da det var allermest påkrævet. Med to mål til hver gik Danmark fra 18-17 til 22-17, og så kunne Brasilien ikke svare igen med fire minutter tilbage.