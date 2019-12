Alt eller intet: De rutinerede kræfter skal sende Danmark i mellemrunden

FOR ABONNENTER

Når det danske kvindelandshold i ved middagstid møder Frankrig ved VM-slutrunden i Japan, vil vi i løbet af de to gange 30 minutters spilletid komme til at opleve essensen af elitesport. Vinderen tager det hele, mens taberen må rejse hjem efter at have spillet om de ydmyge placeringer fra nummer 13 til 16.