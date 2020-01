Hvis Nikolaj Jacobsen havde vendt sig en halv omgang, havde han set noget, der kunne ligne en plan B

Det var for let at bringe de danske verdensmestre ud af fatningen. Der manglede en plan B.

Hvis nogen for blot en uge siden havde sagt, at de danske verdensmestre efter tre kampe mod Island, Ungarn og Rusland var færdige ved EM, ville det formentlig have medført en let hovedrysten eventuelt fulgt op af en roterende finger til tindingen. Men det er ikke desto mindre den virkelighed, Håndbolddanmark er vågnet op til torsdag, og på flere punkter må nedturen føre til selvransagelse i landsholdslejren.