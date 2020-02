Et thailandsk nej kan pludselig sende Danmark ind i kampen om OL-billetter

Automatisk oplæsning Beta

Udbruddet af coronavirus får nu også konsekvenser for afviklen af håndboldens olympiske kvalifikationsturnering, og blot yderligere et enkelt afbud til kvindernes kampe om billetten til Tokyo ville have sendt Danmark ind i OL-ræset.

Thailand Asiatisk kvalifikation Sydkorea, Kina, Nordkorea, Kasakhstan, Hongkong og Thailand deltog sidste efterår i kampen om en direkte OL-plads og en billet til dette forårs kvalifikationsturneringer samt muligvis yderligere en afhængig af resultaterne ved VM. VM 2019 betød, at endnu et hold fra Asien fik en plads i kvalifikationen til OL. Sydkorea vandt og kvalificerede sig direkte til legene i Tokyo. Kina blev nr. 2, men har meldt fra, Nordkorea (nr. 3) har ligeledes meldt fra, og derfor er nr. 4 Kasakhstan med i OL-kvalifikationen. Nr. 5 Hongkong har meldt fra, og det efterlader Thailand som eneste asiatiske mulighed til at udfylde den sidste plads. Thailands resultater ved den asiatiske OL-kvalifikation: Kina-Thailand 36-17

Hongkong-Thailand 33-22

Thailand-Sydkorea 12-40

Nordkorea-Thailand 36-16

Thailand-Kasakhstan 17-35 Vis mere

Kina, der er hårdest ramt af virussen, meldte 3. februar fra til kvalifikationsturneringen i Ungarn 20.-22. marts, hvor holdet skulle have kæmpet med Rusland, Serbien og hjemmeholdet om to pladser ved OL.

I stedet rykkede Kasakhstan fra den asiatiske kvalifikationsturnering ind på Kinas plads, og Det Internationale Håndboldforbund, IHF, tilbød herefter Hongkong at træde ind i gruppe 3, der spilles i Montenegro med deltagelse af værtsholdet, Norge og Rumænien.

I en mail til Politiken skriver håndboldforbundet i Hongkong, at det siger nej til at deltage i turneringen, og det bekræftes af en talsperson fra IHF.

Sidste bud på en asiatisk deltager i OL-kvalifikationsturneringen er nu Thailand, der blev nr. 6 og sidst i den lokale kvalifikation.

IHF meddeler, at Thailands Håndboldforbund har sagt ja, men den endelige bekræftelse fra den nationale olympiske komité mangler. Politiken har spurgt den thailandske olympiske komité, om landets håndboldkvinder agter at stille op til kvalifikationsturneringen i Montenegro, men der er ikke kommet noget svar.

Hvis Thailand mod forventning alligevel vælger at melde afbud, åbner det muligheden for dansk deltagelse i kampen om OL-billetterne.

En talsperson fra IHF siger, at Thailand er det sidste asiatiske land, der får tilbudt pladsen, og at den herefter vil gå til det bedste kontinent ved VM i 2019. Det var Europa, og da Danmark er bedste europæiske nation ved EM i 2018 uden plads i OL-kvalifikationen, ville landsholdet derfor skulle rejse til Montenegro 20.-22. marts og kæmpe mod stormagterne Norge, Rumænien og hjemmeholdet.

Der er dog et par ubekendte faktorer, siger talspersonen fra IHF, for det er første gang, denne situation med en række afbud opstår, og derfor bliver det i givet fald eksekutivkomitéen i verdensforbundet, der skal uddelele adgangskortet til turneringen i Montenegro.

Talspersonen ser tre muligheder for sig: Danmark får pladsen som bedste europæiske nation ved EM, som endnu ikke har en plads i turneringen, Tyskland får den som bedste europæiske nation ved VM 2019 uden plads i OL-kampen og endelig er der mulighed for at IHF udsteder et wildcard.

Men alle disse spekulationer er naturligvis overflødige, hvis Thailand bekræfter sit ja til at stille op.