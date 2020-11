Dansk EM-profil græd den sidste aften med kæresten inden afrejsen til en ny tilværelse. Nu er tvivlen visket bort

Drømmen om at komme til udlandet, opleve en anden kultur og samtidig udvikle sig som menneske og håndboldspiller havde igennem længere tid vokset sig stor i Kathrine Heindahl. En klub i Ungarn, Rumænien eller Rusland stod højt på ønskesedlen hos fynboen, så da stregspilleren første gang hørte, at CSKA Moskva var interesseret i at skrive kontrakt med hende, begyndte eventyrlysten langsomt at materialisere sig til noget meget konkret.

Heindahl var, som hun siger, på ingen måde skræmt af at tage springet fra fødeøen til den russiske metropol, for projektet i CSKA lød spændende, og så betød det meget, at landsmanden Jan Leslie, som hun kendte fra årene i Randers, var træner i storklubben.

Det håndboldmæssige setup vejede tungest i Kathrine Heindahls beslutning om at skrive under på en toårig kontrakt med Moskva-klubben, men derudover glædede hun sig også til at opleve et land, som primært når de danske mediers overskrifter af politiske årsager.