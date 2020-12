Danmark kører hen over Montenegro og rider videre på bølgen af EM-optimisme

Kønt var det langt fra, men for det danske kvindelandshold er det uden betrydning. Langt vigtigere var sejren over Montenegro på 28-19, der var lige så sikker, som cifrene fortæller. Dermed er de danske EM-værter sikre på at gå videre til mellemrunden med to point, og det kan blive endnu bedre med en sejr over Frankrig på tirsdag, for så står der fire point på kontoen.

Det var igen en solid holdpræstation, der sikrede sejren, og især var det opløftende, at spillere som Mette Tranborg og Louise Burgaard, der begge indledte kampen mod Montenegro mindre godt formåede at løfte deres sopil som begivenhederne skred frem.

De spillere, der også gjorde det godt mod Slovenien, fortsatte med at diktere spillet, og her er der i første omgang tale om eksempelvis Mia Rej, Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Kathrine Heindahl samt fløjene Trine Østergaard og Lærke Nolsøe.

Men yderligere positivt var det, at anfører Sandra Toft stemplede ind i turneringen med en lang række redninger på ofte helt frie skud. Med et kvarter igen kunne hun lade sig skifte ud til fordel for Althea Reinhardt, og Jesper Jensen lod i de sidste minutter hele truppen komme på banen og få smagt lidt af EM-stemningen.

Det betød også, at både Laura Damgaard og Majbritt Toft kom på måltavlen.

Nerverne satte sit præg på den danske åbning af kampen. Der blev spillet lidt for hurtigt og taget nogle alt for forhastede beslutninger særligt i den danske kontrafase.

Det var Line Haugsted, der førte bolden op, og første gang gik det fint med en scoring, men derefter gik det helt galt for Viborg-spilleren. Tre gange skød hun i egentlig oplagte scoringsposition, problemet var bare, at afslutningerne var uden kvalitet og dermed lette for Montenegros keeper at parere.

Heller ikke Mette Tranborg fik nogen god start på kampen med tre brændte skud uden det fik landstræneren til at reagere. Den høje back fik også spillet sig op og gik godt med i det danske kombinationsspil.

Der blev satset lidt for meget i det danske angrebsspil, og af den grund begik holdet også væsentligt flere fejl end mod Slovenien.

Forsvaret stod til gengæld fornuftigt og 11 scoringer af Montenegro i løbet af 30 minutter er så absolut godt. Derfor var det også ærgerligt, at den solide defensiv ikke gav sig udbytte i langt flere scoringer.

Omtrent midtvejs satte landstræneren Mie Højlund og Kristina Jørgensen på banen i stedet for Mia Rej og Anne Mette Hansen. Det gav bonus, tempoet blev sat i vejret og spillet bredt ud, så fløjene også kom i spil.

Langtsomt kom der mere snit over angrebet, selv om fejlene ikke sådan lod sig udrydde. Rikke Iversen fik to gange dømt angrebsfejl mod sig, og problemerne i kontrafasen fortsatte.

Det var dog med nogenlunde ro i maven Jesper Jensen og hans spillere kunne gå til pausen, for med en føring på 13-11 så det egentlig fornuftigt ud. Montenegro er ellers kendt for gerne at ville spille med musklerne, men i de første 30 minutter var der på intet tidspunkt optræk til hådt spil, fysisk virkede Balkan-holdet faktisk sårbart i modsætning til tidligere.

Det gav sig endnu tydeligere udslag efter pausen, hvor montenegrinerne virkede pumpede for kræfter og havde skudt sig træt i løbet af 1. halvleg.

Danskerne derimod stod, som Jesper Jensen har sagt, fysisk skarpe. Der blev godt nok stadig lavet en del fejl, men det positive var langt i overtal. Efter godt fire minutters spil af 2. halvleg førte Danmark 15-13 - 14 minutter senere var stillingen 22-13 og opgøret forlængst afgjort.

Med Mie Højlund og Mia Rej i bagkæden var der så meget speed, at Montenegro ikke kunne stå imod det, og med lidt mere koncentration var sejren blevet endnu større.

Dermed er der lagt op til en veritabel gruppefinale tirsdag mod de franske europamestre, der ligeledes er ubesejrede. Vinderen tager fire point med videre til mellemspillet, mens taberen har to.