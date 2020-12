Eksplosivt stortalent skal være det danske trumfkort mod Sveriges betonforsvar

Mens Danmark langsomt lukker ned, spiller håndbolden videre i Herning og Kolding, hvor Europas bedste mandskaber dyster om medaljer ved et historisk mesterskab i coronapandemiens skygge. Hvor stramme restriktioner, der er lagt ned over EM-slutrunden – og som betyder, at de deltagende hold opholder sig i en strengt isoleret boble – kom til udtryk i går, da det danske hold for første gang i næsten to uger blev kørt i en bus ud i naturen til en mundfuld frisk luft.

Om det var den perfekte optakt til kampene i mellemrunden, får vi det første svar på i aften, når det gælder klassikeren mod Sverige. Spillere og landstræner Jesper Jensen glæder sig til at stå over for et mere traditionelt spillende hold efter mødet med de uortodokse franskmænd, der tilføjede Danmark et snævert nederlag i den sidste indledende puljekamp, og følelsen er, at svenskerne er til at tale med.

Dels fordi de står midt i et generationsskifte, men også fordi holdets flade 6:0-opdækning ligger godt til de danske skytter, der slet ikke kom til fadet mod Frankrig.