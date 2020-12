Jesper Jensen syv år gamle afskedsord viste sig at blive en selvopfyldende profeti

I 13 sæsoner stod Jesper Jensen uanfægtet som det absolutte omdrejningspunkt på Skjerns bedste håndboldhold. Den boldbegavede spilstyrer var stort set synomyn med det vestjyske mandskab, og de færreste spekulerede over, at selv de største karrierer har en udløbsdato, men det har de, og da Jesper Jensen måtte indse dette, tog han karrierens sværeste beslutning.

For sandheden var, at Jesper Jensen måtte se sig reduceret til bænkevarmer i det, der skulle være hans næstsidste sæson i klubben, og derfor valgte han at stoppe et år før kontrakten udløb.