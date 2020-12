Landstrænerens vision: Landsholdet skal være folkeligt og sjovt at spille på

Jesper Jensen har prøvet det meste i et langt liv med håndbold. Først som aktiv i Skjern og en gylden landsholdskarriere med blandt andet EM-guld, VM-bronze og olympisk deltagelse i Beijing 2008, siden som træner for eksempelvis Team Esbjerg og siden marts i år med titel af dansk landstræner. Hvis den 43-årige rigstaktiker på tærsklen til sin første slutrunde i spidsen for kvindelandsholdet er nervøs, skjuler han det særdeles godt, for der står en aura af ro og sikker sans for retning omkring Jesper Jensen, som han besvarer spørgsmål efter spørgsmål om det kommende EM på hjemmebanen i Herning.

Ligesom sine spillere havde Jesper Jensen set frem til en turnering, hvor de i lighed med det mandlige landshold sidste år ved VM ville blive båret frem af 12.000 tilskuere i Boxen, men det er vel næsten overflødigt at nævne, hvorfor der blot bliver plads til nogle få hundrede tilskuere i den mægtige arena.

Paradoksalt nok nævner Jesper Jensen coronavirussen som et vægtigt argument, når talen falder på det danske mandskabs muligheder for at gøre sig gældende blandt de bedste ved mesterskabet.