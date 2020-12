Landsholdet tror på sensationen: På et eller andet tidspunkt skal magtforholdet skifte, og det kan passende være i aften

Danmark mod Norge. Det fås bare ikke større i håndboldsammenhæng, og når det så som i aften er en semifinale ved EM, rinder alle de historiske slag, de to nationer har udkæmpet gennem tiderne, automatisk en i hu. Set fra en dansk synsvinkel er det dog mest de kampe, der ligger 15-20 år tilbage i tiden, som er værd at genopfriske, for sandheden om rivaliseringen er, at Norge efter 2000 med få undtagelser har haft krammet på skiftende danske hold.

I mesterskabssammenhæng skal vi tilbage til EM i 2012 for at finde den seneste danske sejr over Norge, og siden Danmark senest vandt guld i 2002, har jenterne triumferet seks gange – senest i 2016.

Så det er en frygtindgydende modstander, der står på den anden banehalvdel i Boxen i Herning, og som er sidste forhindring inde EM-finalen på søndag.