Schweizisk bomber havde været det frække valg, men topklubben satser på en 'usexet' nørdet finne

Årets mest imødesete offentliggørelse i dansk klubhåndbold blev ingen forsidebasker. Helt som forventet skal den tidligere TTH Holstebro-træner Patrick Westerholm overtage for Peter Bredsdorff-Larsen i Bjerringbro-Silkeborg (BSH), der har valgt ikke at forlænge kontrakten med deres mangeårige cheftræner.

Og hvorfor har nyheden egentlig ikke trukket mere opmærksomhed? Det er immervæk et af de absolutte topjobs i dansk klubhåndbold, som den 46-årige finne overtager. For det første har Patrick Westerholms navn længe været det allerhyppigst nævnte på rygtebørsen, og for det andet er det ikke noget specielt sexet valg. Det er et sikkert valg, der giver arbejdsro, men også et valg, som hverken skriger øgede ambitioner eller forandrer klubben grundlæggende.

Patrick Westerholm er afgjort en dygtig ligatræner. Det er derfor, at TTH Holstebro sendte ham flot afsted i sommer. Og det er derfor, at KIF Kolding lavede en aftale med Westerholm, inden økonomiske problemer forhindrede finnen i at overtage den klub, han som aktiv havde stor succes for.