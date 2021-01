Stor jyde på optur: Debutant har altid troet på en fremtid med landsholdet

Efter 90 håndboldminutter på en af de yderste af de blågrønne reservestole blev det endelig Nikolaj Læsøs tur. I pausen af Danmarks anden testkamp mod Norge kom det skulderprik, som den 24-årige aarhusianer har drømt om, siden mor og far sendte den lille dreng til håndbold i den lokale hal.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lod navnebror Læsø starte i anden halvleg. Klokken halv time i VM fik Nikolaj Læsø debut i rødt og hvidt. Godt nok kommer torsdagens første test mod Norge for evigt og altid stå som Aalborg-backens officielle debutkamp – her fik han debutanttaler fra landstræneren og anfører Niklas Landin – men nationalsangen og et par skudøvelser i pausen var altså det eneste halgulv, som Læsø fik under fødderne i torsdags.

Lørdag var det derimod ægte håndbold – med syv glubske, blåklædte nordmænd som modstandere. Læsø fik lige et venskabeligt stød i maven fra målmand Kevin Møller, inden det var alvor. Det aftvang et grin fra debutanten, inden dommerne fløjtede op til hans første landsholdsoptræden.

»Jeg var glad for, at det var min tur. Det har jeg set frem til, efter jeg blev udtaget. Det var dejligt også at komme ind på banen«, sagde Nikolaj Læsø efter sin første kamp i rødt og hvidt, som Danmark i øvrigt tabte med 34-36 til Norge.