De danske verdensmestre kører hen over congolesere og vinder med 20 mål

Danmark havde som ventet ingen problemer med at hente den anden sejr ved VM-slutrunden i Egypten, og det blev en af de store, da DR Congo fik en ordentlig lektion i håndbold af de forsvarende verdensmestre. 39-19 lød den danske sejr på, og den kom i hus på en aften, hvor de største stjerner fik lov til at kigge på fra bænken.

Den helt store udfordring for Danmark var at bevare koncentrationen gennem hele opgøret mod en så underlegen modstander som DR Congo, og det lykkedes langt hen ad vejen.

Forsvaret arbejdede ihærdigt gennem samtlige 60 minutter, og det gjorde naturligvis livet meget svært for afrikanerne, der var nødt til at spille ekstremt sidelæns simpelthen fordi, de ikke kunne finde hullerne i den danske forsvarsmur.

DR Congos tilstedeværelse ved VM er en konsekvens af, at slutrunden er blevet udvidet til 32 nationer, og spørgsmålet er, hvor meget sådan et landshold lærer af at få så mange klø. En forskel på 20 mål er i hvert fald ikke lige noget, et hold kan indhente den næste generation eller to.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde nok en fornemmelse af, hvor dette det første møde nogensinde mellem Danmark og DR Congo ville bære henad, for en række af de spillere, der normalt er at finde i startopstillingen sad ude på bænken, bolden blev kastet første gang.

Niklas Landin, Mikkel Hansen, Lasse Svan og Mads Mensah kunne derfor fra første parket se afløserne Emil Nielsen, Morgen Olsen, Jacob Holm og Johan Hansen gøre arbejdet mod et afrikansk hold, der ikke på nogen måde havde klasse til at true de forsvarende verdensmestre.

Så udfodringen for danskerne var at bevare koncentration, og det lykkedes i lange stræk gennem 1. halvleg, hvor det bortset fra de indledende par minutter blev anskueliggjort, hvilket hold, der var VM-debutant.

Når Morten Olsen satte tempo i det danske angreb, kom det danske hold frem til næsten frit skud i hvert eneste angreb, og bortset fra de tilfælde, hvor skarpheden svigtede, det i masser af danske scoringer.

Jacob Holm indledte med et brænde sine to første skud, men så scorede han til gengæld på de fem næste, og danskerens hurtige fodskifte var bestemt ikke noget, der huede DR Congos forsvarsspillere.

Heller ikke Johan Hansen ude på højre fløj havde det afrikanske mandskab styr på. Substitutten for veteranen Lasse Svan var flyvende og boltrede sig i det danske kontraspil samt som sikker skytte på straffekast.

8 kasser var fløjen med de færøske rødder noteret for i de første 30 minutter og ikke en eneste afbrænder.

Emil Nielsen i det danske mål, der var kommet ind i truppen på bekostning af FC Barcelonas Kevin Møller, stod en ganske fin 1. halvleg, og Nantes-keeperen viste, at Danmark råder over tre mand med stor klasse på posten.

DR Congo gjorde ikke livet nemmere for sig selv ved hurtigt at satse på 7 mod 6. Det havde afrikanerne ikke trænet særlig godt, og de mange fejl banede vejen for en lang række danske kontramål.

Efter pausen kom blandt andre Lasse Svan, men både Mikkel Hansen og Niklas Landin forblev på bænken i samtlige 60 minutter.

DR Congo, der kom med til VM via en 7. plads ved de afrikanske mesterskaber, blev gang på gang fanget i den danske kontra, når afslutningerne blev bare en anelse for uskarpe. Det var især udtalt mod slutningen af kampen, og derfor blev føringen udbygget minut for minut.

Der er nu lagt op til en gruppefinale mellem Danmark og Argentina tirsdag. Begge hold er noteret for to sejre efter at Argentina besejrede Bahrain 24-21, og sydamerikanerne var på forhånd anset som verdensmestrenes sværeste modstander i det indledende gruppespil.