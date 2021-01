Efter to vikartjanser tog ambitiøs fløjspiller til Tyskland, og så blev han fastansat på landsholdet

Han har været med til to slutrunder tidligere, men ved VM i Egypten er det alligevel med en anderledes fornemmelse, at Jóhan á Plógv Hansen stiller op i rødt og hvidt. For det er nemlig første gang, han er udtaget i sin egen ret og ikke som stand in for en skadet Lasse Svan eller Hans Lindberg.

Ved VM på hjemmebane for to år siden kom han ind i turneringen, da veteranen Hans Lindberg blev skadet i den første kamp, og Johan Hansen spillede derefter otte kampe for så at blive skiftet ud igen inden finalen. Og sidste år kom den 26-årige højre fløjspiller med, da Lasse Svan pådrog sig en skade.

»Det er altid fedt at blive udtaget som de to første. Ikke fordi jeg ikke har nydt de to andre slutrunder, men det ikke at være med på et afbud er en fed fornemmelse, og at vide, jeg er blandt de to bedste i landet. Det har været dejligt, at jeg endelig har kunnet slå en af de gamle på den front, selv om det er ekstrem hård konkurrence hele vejen rundt«, siger Johan Hansen.