Landstræneren advarer: Vi kommer til at spille sidelæns og brænder for mange chancer

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde op til kampen i VM-mellemrunden mod Qatar udtrykt spænding om, hvorvidt hans hold kunne stå distancen fysisk mod et så stærkt hold som de asiatiske mestre.

Det korte svar er, at det kunne de regerende verdensmestre sagtens, og de tørre tal understøtter den klare konklusion. For med en ny stor sejr, denne gang på 31-23, spillede Danmark sig tæt på kvartfinalen, og den plads blandt de otte bedste hold kan blive 100 procent sikker med en sejr på Japan lørdag aften.

Landstræner var med begivenhedernes gang in mente da også yderst tilfreds, selv om han startede med at udtrykke respekt for Qatars suverænt bedste spiller, cubanskfødte Frankis Marzo, der scorede 12 mål - altså over halvdelen af ørkenstatens fuldtræffere.

Nikolaj Jacobsen roste også sit eget hold, men var kritisk overfor den periode i 2. halvleg på godt 10 minutter, hvor målstrømmen pludselig tørrede ud.