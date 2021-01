Dansk stregkæmpe måtte kæmpe for at komme tilbage efter alvorlig skade. Nu er han bedre end nogensinde

Da Danmark for to år siden vandt verdensmesterskabet, stod stregspilleren Simon Hald trods sin markante fysiske skikkelse i skyggen af brødrene René og Henrik Toft samt Anders Zachariassen, og da han samme efterår blev ramt af en alvorlig korsbåndsskade, så fremtiden alt andet end lys ud for den nu 26-årige Flensborg-spiller.

Men med hårdt arbejde har den 203 centimeter høj nordjyde kæmpet sig tilbage i landsholdsvarmen og med til VM, og han har i de første fire kampe ved slutrunden i Egypten haft en hovedrolle på det danske hold.

Det var ventet, at Simon Hald ville komme til at rage op i det danske forsvar, hvorimod hans deltagelse i angrebsspillet var langt mere tvivlsom af to årsager. Han har på klubholdet i Flensborg slet ikke deltaget i de offensive udfoldelser i denne sæson, og fysikken er stadig påvirket af den lange skadespause.

Ikke desto mindre har Simon Hald fået masser af spilletid i angrebet og er med 10 mål den mest scorende danske stregspiller.