Generationsskifte: De unge spillere har grebet chancen og trænger sig på til VM-holdet

På forhånd var VM-opgøret mod de kroatiske viceeuropamestre udset til at være den helt store test af Danmark ved slutrunden i Egypten. Nu betyder kampen intet for de forsvarende verdensmestre, der med sejren over Japan blev sikre på at vinde mellemgruppe II, og der kan komme yderligere et præg af træningsmatch over begivenheden, hvis det viser sig, at Kroatien intet har på højkant.

Det kan blive tilfældet, hvis Argentina forinden besejrer Qatar og dermed sætter sig på 2.-pladsen, men uanset hvordan betingelserne bliver, er den vigtigste kamp for landstræner Nikolaj Jacobsen kvartfinalen onsdag.