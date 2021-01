Ydmygelse: Danmark storspiller og klæder desperate kroater af til skindet

Kroatien drømte om en plads i VM-kvartfinalen, men i stedet måtte den stolte håndboldnation lægge ryg til en regulær ydmygelse, da de tabte 38-26 til Danmark i den sidste kamp i mellemrunden ved slutrunden i Egypten. Et sprudlende dansk hold skilte viceeuropamestrene fuldstændig ad i en helt forrygende 2. halvleg og går med forstærket selvtillid ind til kvartfinalen mod Egypten.

Det mest imponerende ved den danske sejr var næsten, at den kom i hus uden at flere af de normalt bærende kræfter var på banen eller kun fik lidt spilletid.

Det plads til nogle af spillerne fra andet geled, og det tør svagt antydes, at de greb chancen.

Kampens konditioner var meget klare. For Danmark havde resultatet ingen betydning, for verdensmestrene var uanset hvad sikre på at vinde gruppen. For kroaternes vedkommende var det en noget andet historie. De var ganske enkelt pisket til at vinde, hvis destinationen skulle hedde kvartfinale og ikke Zagrebs lufthavn.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde så for anden kamp i træk bort fra superstjernen Mikkel Hansen, der godt nok deltog i opvarmningen, men derefter tog plads på tribunen. Veteranen Lasse Svan fik ligeledes en hviledag.

Situationens alvor taget i betragtning kom Kroatien meget naturligt susende ud af startblokken, og holdet førte ved flere lejligheder med to mål.

Langsomt fandt den lidt alternative danske opstilling dog hinanden, og med Mads Mensah som den store inspirator begyndte angrebene at glide med stor sikkerhed ned mod det kroatiske mål.

I starten fik det kroatiske forsvar lov til at bryde de danske angreb lidt for ofte, fordi især Jacob holm lod sig tackle, inden bolden nåede at blive sendt videre. Med tiden fik Füchse Berlin-spilleren dog rettet op på det, og så havde kroaterne svært ved at følge med i det opfindsomme danske angrebsspil.

Der blev nemlig spillet meget bredt, og den danske trussel kunne ikke kun isoleres til en eller to spillere. Alle bød ind og var farlige, og de blev fornemt sat i scene af Mads Mensah.

Flensburg-profilen gav også efter et par fejlskud prøver på sine egne missiler, der blandt andet var et underhåndsskud trukket helt op i toppen af målet.

Mads Øris, der ikke har fået meget spilletid hidtil i turneringen, fik chancen fra start, og efter en nogle lidt usikre minutter fandt veteranen ligeledes storspillet frem med både mål og assists.

På venstre fløj fortsatte den unge Emil Jakobsen de takter, han viste i sin VM-debut. Han var sikker på tre straffekast og scorede desuden to gange sikkert i åbent spil. Den unge fløj har et imponerende svæv, når han går ind over stregen, og det giver ham god tid til at udsøge sig det helt rigtige hjørne til sin afslutning.

Det gode danske spil betød et overtag og pauseføring på 17-15.

En lille forskrækkelse fik det danske hold, da samme Emil Jakobsen i en forsvarsaktion røg ind i knæet på Niklas Landin. Anføreren blev liggende på gulvet og så ud til at være i store smerter, men han kunne selv gå ud på bænken efterfølgende.

Det blev dog Kevin Møller som stod resten af halvlegen, mens Landin lige fik pusten.

Fra sin plads på bænken kunne anføreren i 2. halvleg se holdkammeraterne skille Kroatien fuldstændig fra hinanden i en blændende opvisning. Bevares, Kroatien var langt fra bare sidste års standard, men det skal ikke tage noget fra den danske præstation, der bød på koncentreret forsvarsspil og fantasifuldt angrebsspil.

Danmark spiller onsdag kvartfinale mod de egyptiske VM-værter.