En lukket fest?: Mikkel Hansen er harm over larmen fra tribunerne under Egyptens kampe

I nu to kampe har det danske VM-hold måttet klare sig uden Mikkel Hansen, men når det onsdag gælder kvartfinalen mod Egypten, er superstjernen tilbage på det danske hold. Det slår landstræner Nikolaj Jacobsen fast, men han tilføjer, at det endnu er for tidligt at sige, hvilken forfatning PSG-spilleren vil være i, når kampen fløjtes i gang.

Flere dages rumlen i maven har sat sine spor i den danske VM-trup, men for første gang siden Mikkel Hansen forleden begyndte at få den ubehagelige fornemmelse i kroppen med febersymptomer uden egentlig at have feber, havde han fået sovet igennem.

»Det var en fornøjelse at vågne ved, at alarmen ringede og ikke ved den indre alarm«, siger Mikkel Hansen med henvisning til de gange, han de seneste nætter er vågnet op for at skulle på toilettet.

Flere andre danske spillere har også haft dårlig mave, men alle er klar til opgøret mod VM-værterne.

Under normale omstændigheder ville hjemmeholdet nyde godt af opbakningen fra en fyldt hal, som Danmark gjorde det for to år siden i Herning og København. Men på grund af coronapandemien gennemføres slutrunden i Egypten for tomme tribuner – og dog.

For det virker, som om arrangørerne slækker lidt på de ellers stramme retningslinjer, når Egypten spiller. Ved alle deres kampe er der observeret hujende mennesker på tilskuerpladserne, og selv om arrangørerne hævder, der er tale om frivillige, undrer antallet alligevel.

Vil ikke undre med 5.000 tilskuere

Derfor vil det heller ikke komme bag på den danske lejr, hvis der pludselig sidder en masse mennesker på tilskuerpladserne, når holdene løber ind i hallen onsdag først på aftenen.

»Det kan undre, at der er tilskuere, men jeg vil gå så langt og sige, at jeg ikke er decideret overrasket over, at der lige pludselig står 1.000 mennesker, og jeg vil nok heller ikke være overrasket, hvis der står 5.000 inde i hallen, når vi møder dem«, siger Mikkel Hansen.

Han var en af dem, der før turneringen protesterede, da IHF-præsident Hassan Moustafa proklamerede, at kampene ville blive åbnet for tilskuere svarende til 20 procent af kapaciteten. Efter et møde med de egyptiske sundhedsmyndigheder blev planen om at lukke tilskuere ind dog formelt droppet.

Alligevel har der altså været en del mennesker på tribunerne til Egyptens kampe.

»Det tror jeg, vi alle sammen er skuffede over. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Det må folk agere på efter slutrunden, og der må det helt sikkert have en konsekvens. Vi var blevet lovet en slutrunde uden tilskuere af helbredsmæssige årsager, og når det så ikke sker, vil der normalt komme en bøde. Det er jo lidt til grin at du kan få en forholdsvis stor bøde for at spille med de forkerte tights, men at lukke x antal mennesker ind i en hal midt i en pandemi, det er helt okay«, tilføjer den danske stjerne.

Uanset om der kommer tilskuere i et eller andet omfang, så venter der de danske verdensmestre en svær kamp mod egypterne, der har spillet en solid slutrunde med nederlag til Sverige og uafgjort mod Slovenien som de eneste pointtab.

Nikolaj Jacobsen forventer, at egypterne vil spille med musklerne i forsøget på at tromle hans hold.

»De spiller i højt tempo. Skal vi lykkes i morgen, skal vi stå imod det fysiske pres, de kommer med ikke mindst i deres kontrafase, hvor de kommer med stort tryk«, siger Nikolaj Jacobsen.