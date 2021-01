Niklas Landin bliver den store helt, da Danmark slår Egypten efter et vildt, historisk drama

I et drama uden sidestykke i den nyere VM-historie sendte Lasse Svan Danmark i VM-semifinalen, da han scorede på det afgørende straffekast og sikrede sejren på 39-38 over Egypten. I en sindsoprivende kamp med to røde kort og to forlængede spilletider skulle kampen afgøres på straffekast, og her blev kaptajn Niklas Landin den store danske helt med to redninger.

Landin reddede det første egyptiske forsøg, men da Nikolaj Øris brændte det 4., kunne Egypten bringe sig foran, men igen trådte anføreren ind med en reddende arm, og så kunne veteranen Lasse Svan sikre den danske sejr og pladsen i semifinalen fredag.

Statistisk set havde Danmark oddsene mod sig, da kampen startede, for VM-værten er ved de seneste fire slutrunder nået frem til finalen. Og kampens start sagde ikke ligefrem de tørre tal imod, tværtimod.

For danskerne indledte opgøret i en næsten tom Cairo Stadium Sports Hall ved at stå lidt på hælene mod et egyptisk hold, der rullede det helt tunge skyts frem

3-0 førte hjemmeholdet, mens danskerne lavede et par tekniske fejl og var uskarpe på afslutningerne. Mikkel Hansen tog et par halve chancer ligesom Magnus Landin misbrugte fra fløjen, så der gik næsten syv minutter før Mads Mensah som den første dansker kom på scoringslisten.

Frem til det første kvarter førte egypterne hele tiden met 1-2 mål, og Niklas Landin i det danske mål så kun boldene suse forbi sig, så han måtte vige pladsen til fordel for Kevin Møller.

Fra det tidspunkt fik verdensmestrene for alvor styr på både modstanderen og sit eget spil. Forsvaret begyndte at stå rigtig solidt omkring Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup, og det banede vej for en hæsblæsende kontrafase med Lasse Andersson som den store inspirator og fodermester til især Magnus Saugstrup på stregen.

Med tre mål på stribe kom Danmark på 9-8, og udover kontraerne var der på dette tidspunkt også kommet den rigtige fart over angrebsspillet med Jacob Holm, Mathias Gidsel og Mads Mensah som tre hvirvelvinde mod et tungt egyptisk forsvar.

De danske fejl blev minimeret og skarpheden var bortset fra et brændt straffekast fra Mikkel Hansen i topklasse. Mod slutningen bød veteranen Lasse Svan på højre fløj også ind og deltog i målscoringen med tre kasser, hvoraf den ene blev sat ind nede fra eget straffekastfelt.

Svan scorede også halvlegens sidste mål, hvilket resulterede i den danske pauseføring på 16-13.

Trods den betryggende føring kom Danmark rigtig skidt ud til 2. halvleg og var efter knap otte minutter bagud 18-17. Herefter bølgede kampen frem og tilbage, og Egypten havde tydeligvis fået selvtillid og tro på sejren igen mod et usikkert dansk hold.

Mikkel Hansen lavede nogle frygtelige tekniske fejl, og angrebet var pludselig meget stillestående. Derfor fik landstræner Nikolaj Jacobsen over til at spille 7-6, men der var alt for mange nerver på til at det blev rigtig effektivt.

Med 10 minutter tilbage havde Danmark fået kæmpet sig tilbage og førte 25-23, men heller ikke det gav den fornødne ro og sikkerhed, og så fulgtes de to hold ad frem mod en gyserafslutning.

Magnus Landin brændte halvandet minut før afslutningen ved stillingen 27-27. Med 30 sekunder tilbage var stillingen 28-28 og Egypten havde bolden, men værterne begik så en fatal brøler ved at sende en spiller for meget på banen, og dermed fik verdensmestrene foræret bolden.

Den store fordel endte dog i ren kage for Danmark. Med 5 sekunder tilbage tog Nikolaj Jacobsen timeout for at sætte et sidste angreb op, men det endte med at Mikkel Hansen sendte bolden direkte i hænderne på en egypter. Dermed skulle de to hold ud i forlænget spilletid.

Her fik Niklas Landin med en redning på straffekast og yderligere en redning givet kunstigt åndedræt til sine kammerater og med to scoringer af Mathias Gidsel samt et af Magnus Landin fik Danmark åbnet op for en tomålsføring.

Det lignede en dansk sejr, men da Mikkel Hansen få sekunder før slutningen ikke straks lagde bolden, fik han det røde kort og med et mål på straffekast udlignede Egypten og fremtvang endnu en forlænget spilletid.

Uden Mikkel Hansen kom Morten Olsen for første gang på banen, men to brændte skud betød, at Danmark ikke fik scoret i de første fem minutter, og Egypten førte dermed 35-34 inden sidste halvleg.

Det blev ren dansk nedtur, da Emil Jakobsen brændte et straffekast med tre minutter igen, og da Jacob Holm begik angrebsfejl i næste angreb, lignede det et dansk exit. Men dramaet var først lige begyndt, for efter tidens udløb udlignede Magnus Landin via den ene stolpe til 35-35, og kvartfinalen skulle afgøres på straffekast.