Danmark møder et hold uden store stjerner. Til gengæld har spanierne en mesterlig taktik

Før boldene begyndte at flyve i Egyptens hovedstad, Kairo, havde Politiken Spanien som den ene af topfavoritterne til VM-titel. Den anden var Norge, men holdet omkring superstjernen Sander Sagosen, der har vundet sølv de seneste to turneringer om verdensmesterskabet, er nu på vej hjem efter et klart nederlag til netop ibererne i kvartfinalen.

Derfor er det nu op til Danmark at bremse de dobbelte europamestres march mod guldet, når de to hold, som for øjeblikket sidder på alle internationale titler, mødes i semifinalen.

Men som de to EM-titler vundet i 2018 og sidste år indikerer, er Spanien en frygtindgydende modstander, og efter uafgjort i den første kamp mod Brasilien er det udelukkende blevet til sejre over gode håndboldnationer som Polen, Ungarn og Tyskland.

Selvfølgelig hører det med til billedet af spaniernes styrke, at Norges Sander Sagosen i kvartfinalen blev skadet efter et kvarters spil af 1. halvleg, og at viceverdensmestrene på grund af superstjernens exit faldt fuldstændig fra hinanden. Men Spanien skal også bare roses for at have et meget homogent hold uden de helt store stjerner.