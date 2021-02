Det unge guld tændte gnisten i Mikkel Hansen

De danske guldmedaljer ved VM i håndbold var kollektivets triumf, men så sandelig også ungdommens sejr, for sjældent har så uprøvede spillere som flere af de danske gjort så stort et indtryk.

For et år siden lignede Danmark en metaltræt håndboldnation. Verdensmestrene tog med en god portion selvfedme i bagagen til Sverige for at hente mere guld ved EM, men blev meget hurtigt sendt retur over sundet efter sølle tre kampe i den indledende runde.

Det fik Nikolaj Jacobsen til at reagere. Trods pandemiens praktiske udfordringer satte landstræneren et kvikt og modigt generationsskifte i scene ved at sætte verdensmestre som Hans Lindberg, René Toft og Jannick Green af holdet op til det VM, der begyndte for tre uger siden.

Da en række etablerede danske stjerner med Rasmus Lauge i spidsen samtidig var ude af betragtning på grund af skader, udtog Nikolaj Jacobsen et kuld af unge, sultne og særdeles talentfulde spillere. Og ikke nok med det: Landstræneren turde give dem nøgleroller og masser af spilletid frem mod den kollektive belønning i form af guldmedaljer.