Mikkel Hansen vandt guld men tabte fem kilo

Artiklen er opdateret kl. 22.42 med kommentarer fra flere spillere.

Mikkel Hansen var en af de mange kritiske røster mod beslutningen om at afvikle turneringen midt under pandemien, men efter finalesejren over Sverige ser han tilbage på VM som en stor oplevelse.

»Det har været en fornøjelse og fedt at være afsted. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg var meget i tvivl, om jeg skulle tage afsted med alt det corona og så videre«.

»Men da vi kom ud over diskussionen, om der skulle være tilskuere, gav det hele mening«.

»Jeg er stolt over at spille på landsholdet og repræsentere vores land. Især i denne tid, hvor mange mennesker ikke kan komme på arbejde, giver det meget mere mening, når man så kommer hjem med noget om halsen«, siger Mikkel Hansen.

Med seks mål blev han dansk topscorer i finalen, og Det Internationale Håndboldforbund kårede ham siden som VM’s mest værdifulde spiller.

Det skete, på trods af at Hansen sad udenfor i tre kampe undervejs. To af dem fordi han for en uge siden blev ramt af et maveonde.

»Jeg er blevet fem kilo lettere. Der har ikke været meget at skyde med i de her dage, og jeg har ledt efter de sidste procenter«.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Niklas Landin regnes af mange for verdens bedste håndboldmålmand, og landstræner Nikolaj Jacobsen fremhæver ham ofte. Men Landin fremhæver de unge danske spillere.

Landin hylder de unge

»De unges VM«.

Sådan sagde anfører Niklas Landin, da Danmark havde vundet VM-finalen i håndbold med en sejr på 26-24 over Sverige.

»Jeg vil huske VM for de unges indsats. Vi blev ved med at sætte debutanter ind, og de tog VM med storm. Det var meget bemærkelsesværdigt. Det var ikke bare Mikkel (Hansen, red.)«, siger Niklas Landin til TV2.

Kampen var længe helt på vippen, men Danmark lagde en smule afstand i det sidste kvarter, så det rakte hele vejen hjem i finalen.

Dermed vandt Danmark VM for anden gang i træk.

»Det betyder utroligt meget. Vi fandt nogle kræfter, som vi måske ikke troede, at vi havde. Det har været nogle hektiske døgn. Vi leverede en meget disciplineret indsats, og da det så lidt sort ud, skiftede vi Jacob Holm ind. Stort cadeau til ham. Men det var også en fantastisk holdindsats, og vi holdt os til planen og fik ødelagt Sveriges kontramaskine«, siger Niklas Landin.

Han blev selv meget afgørende med en redningsprocent på 41.

Lasse Svan så til fra bænken - vidste, den var gal

Lasse Svan var med det samme klar over, at hans VM-finale var overstået, da han mærkede et stik i den ene lægmuskel tidligt i kampen mod Sverige. Fløjspilleren gik ud til behandling, men der var intet at stille op, og i stedet måtte han bide negle, mens holdkammeraterne sikrede håndboldlandsholdet den anden VM-triumf i træk.

»Anja (Greve, fysioterapeut, red.) sagde med det samme, da hun fik fingrene i det, at der var en fibersprængning. Det var meget tungt, lige da det skete, for jeg kunne godt mærke, at den var gal«.

»Men det ville ikke nytte noget, at jeg sad derude og hang med hovedet og trak energi ud af de andre. Så for mit vedkommende handlede det bare om at bakke drengene op«, siger Lasse Svan.

Veteranens uheld var en slem streg i regningen for det danske hold. For med Johan Hansen ude af truppen var der ikke en naturlig højrefløj, som kunne komme ind som erstatning. I stedet måtte holdet køre sejren hjem med Mathias Gidsel som nødløsning på fløjen, mens Svan nervøst måtte kigge på.

»Det var selvfølgelig meget nervepirrende. Sådan er det jo, når man sidder derude uden indflydelse på det. Men jeg er så glad for det og stolt af, hvordan de håndterede situationen«.

»Havde vi tabt kampen, så havde jeg været fuldstændig ødelagt. Men nu er jeg bare lykkelig for, at det gik alligevel. Jeg er ligeglad med, hvem der spiller og laver mål. Bare vi vinder kampene«, siger Lasse Svan.

Henrik Mølgaard: Alt var ikke lige kønt

Det understregede Henrik Møllgaard i sin analyse af kampen.

»Vi er lykkelige for at slide sejren hjem. Ikke alt var lige kønt, men vi havde Niklas Landin, der stod vanvittigt godt i de sidste ti minutter«, siger Henrik Møllgaard til TV2.

Gidsel har været på et eventyr

Det er gået stærkt for 21-årige Mathias Gidsel, der ikke lægger skjul på, at januar 2021 står som et foreløbigt højdepunkt i hans liv.

»I forhold til hvordan mine forventninger var, da jeg blev udtaget, og når man så ser, hvor jeg står nu, så er det det største, jeg har oplevet«, siger Gidsel.

Da han i begyndelsen af måneden mødte ind i VM-lejren, havde han blot én A-landskamp på sit cv.

»Det har været lidt ligesom et eventyr. Efter at jeg blev udtaget, var mit første succeskriterium, at jeg skulle være blandt de 16 i kamptruppen. Men det ændrede sig ret hurtigt«.

»Heldigvis fik jeg en god kamp at starte på, så jeg kom godt i gang og fik noget selvtillid på dette niveau«.

»Mine holdkammerater har været helt fantastiske til at hjælpe mig udenfor og på banen, og det har gjort det meget nemmere at være ung på dette hold«, siger Mathias Gidsel.

Ritzau