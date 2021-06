Aalborgs eventyr sluttede mod suveræne Barca

Det her kan være historien om, hvordan et dansk håndboldhold kollapsede i den største af alle klubkampe. Men det kan også være historien om, hvordan Aalborg Håndbold vandt et sæt historiske sølvmedaljer og efter flere sensationer først blev stoppet af suveræne FC Barcelona.

For Aalborg Håndbold tabte Champions League-finalen efter at have vundet hele Europas håndboldhjerter i et eventyr af en europæisk sæson. For få måneder siden var de danske mestre tæt på ukendte uden for vores eget lille Kongerige. Nu ved hele Europa, hvem Claar, Sandell og Saugstrup er.

Champions League 10 års vindere 2012: THW Kiel 2013: HSV Hamburg 2014: Flensburg-Handewitt 2015: FC Barcelona 2016: Vive Kielce 2017: Vardar Skopje 2018: Montpellier 2019: Vardar Skopje 2020: THW Kiel 2021: FC Barcelona

FC Barcelona vandt deres kamp nummer 60 ud af 60 mulige i denne sæson. Prøv lige og smag på, hvor sindssygt det lyder. Så naturligvis er de fortjente Champions League-mestre og en værdig overmagt for Aalborg Håndbold, der undervejs mod verdens største klubkamp har besejret Nantes, Veszprem, Porto, Flensburg-Handewitt og Paris Saint-Germain.

Det er Barcelonas niende Champions League-titel. De har vundet flest af alle. Aalborgs største resultat i mesterturneringen før denne sæson var to ottendedelsfinaler i 2014 og 2015. Ved begge lejligheder var det i øvrigt Barcelona, der sendte dem ud af turneringen.

Ekstase mod fokus

Naturligt nok svævede Aalborg langt over skyerne allerede før finalen, mens deres modstandere havde solid grund under føderne. Var man i tvivl om det, kunne man bare kigge op på storskærmen i Lanxess Arena, der omtrent et kvarter før kampen viste interviews med de to holds trænere.

Der var ingen lyd på - man skulle jo nødig gå glip af et par minutters techno - men Stefan Madsens smørrede smil sagde alt. Han var kåd som en nyudklækket student med et lyn i huen forud for den Champions League-finale, han aldrig havde troet, at han skulle stå i. Billederne af Aalborg-træneren stod i skærende kontrast til det intetsigende ansigtsudtryk hos Barca-træner Xavier Pasqual. Han kunne ligeså godt have været på vej til en opvisningskamp i Maribo Hallen.

På samme måde var den katalanske jubel også til at overse efter lørdagens semifinalesejr over Nantes. Et par high-fives og krammere var rigeligt, og så understregede de eller, at de kun var halvvejs, og at der kun er én vinder mod tre tabere ved et Final4.

For Aalborg var semifinalesejren anderledes meriterende. Det var ikke alene den største sejr i klubbens historie. Det var det største resultat af et dansk klubhold nogensinde. Aldrig før har et dansk herrehold været i en Champions League-finale. Nordjyderne var i ekstase - indtil de overværede de surrealistiske billeder fra EM-kampen i Parken hjemme på hotellet.

Men hvad er så den bedste indgang til en finale? Den - godt nok spolerede - ekstase, den pludseligt virkelige drøm, eller det iskolde fokus forud for den kamp, der definerer sæsonen i Barcelona, hvor man altså ikke spiller for at blive spanske mestre?