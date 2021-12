Nu er det slut med at stå og hælde bolden ind på stregen som i en skraldespand

Jesper Jensen var meget klar i spyttet, da han i forbindelse med EM-slutrunden sidste år i Herning opfordrede sine spillere til at søge afslutninger fra fløjen i stedet for stregskud. Landstrænerens argument bundede i en simpel risikovurdering, og den sagde ham, at modstanderen ville have lettere ved at sætte et kontraløb i værk på grund af et forfejlet indspil til stregen end ved en brændt afslutning fra kanten.

»Sidste år var det i min optik endt med at være en skraldespand. Hvis vi ikke vidste, hvor bolden skulle hen, kunne vi kyle den ind til stregspilleren. Det er jo med en vis risiko, og når det mislykkes, er det en kontra ned i den anden ende. Så stikker det jo det, vi var allerbedst til, nemlig at holde fast i vores forsvar«, siger Jesper Jensen i dag.