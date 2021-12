Brasilien står i vejen for medaljekampene, men efter 6 sejre i træk er VM-holdets tro på egne evner enorm

Kvartfinaler

Store sejre og bitre nederlag

VM i Tyskland 1997

Danmark-Kroatien 25-21. Efter blandt andet at have tabt til Makedonien i den indledende gruppe måtte Danmark på lidt af en omvej i forhold til først planlagt. Den førte først holdet til Rotenburg an der Fulda, hvor Ungarn blev besejret i ottendedelsfinalen, og så til kvartfinalen i Hamburg mod Kroatien. Allerede i 1. halvleg satte Anja Andersen & Co. sig på opgøret og gik til pausen foran med betryggende 14-7. Kroatien formåede ikke at ændre slagets gang i 2. halvleg, og Danmark kunne rejse til finalestævnet i Berlin. Anette Hoffmann blev dansk topscorer med 7 mål.

VM i Norge 1999

Danmark-Frankrig 17-19. Kvartfinalen ved VM i 1999, hvor det danske hold havde spillet indledende runde og ottendedelsfinale i Kolding, blev en af de mest dramatiske i kvindelandsholdets historie. Danmark løb i bogstaveligste forstand ind i den siden så berømte franske forsvarsmur, og den ordinære kamp endte med de beskedne cifre 13-13. Lotte Kiærskou (billedet tv.) fik muligheden for at afgøre kampen med et straffekast i sidste sekund, men hun brændte. I den forlængede spilletid trak franskmændene langsomt fra og sendte de forsvarende verdensmestre ud af turneringen.

VM i Serbien 2013

Danmark-Tyskland 31-28. Danmark vandt senest medaljer ved et internationalt mesterskab ved VM-slutrunden i Serbien i 2013. Dengang blev det til bronze, og vejen til medaljekampene gik over en kvartfinale mod Tyskland i Novi Sad. Det var en meget lige kamp, der især vil blive husket for sit forrygende tempo. Ved pausen var stillingen 17-17, og det var først mod slutningen, at Danmark fik tiltvunget sig det minimale overtag, der blev afgørende for kampens udfald. Playmaker Kristina Kristiansen var en af de mest fremtrædende danskere, og hun endte som topscorer med 7 mål.

VM i Danmark 2015

Danmark-Rumænien 30-31. Klavs Bruun Jørgensen debuterede som dansk landstræner med slutrunden på hjemmebane. En fyldt Boxen i Herning var klædt på til fest, da Danmark efter en sejr over Sverige i ottendedelsfinalen skulle tage det sidste skridt til medaljekampene. Men den plan fik Rumænien i almindelighed og stjernespilleren Cristina Neagu i særdeleshed spoleret. Den meget dramatisk kamp bølgede frem og tilbage, og efter 27-27 i den ordinære kamp måtte holdene ud i forlænget spilletid for at finde en vinder.

